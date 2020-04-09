《國際要聞》桑德斯退出總統初選，拜登有望獲民主黨提名

《經濟通通訊社９日專訊》美國參議員桑德斯周三（８日）宣布退出美國總統候選人競選，

拜登成為民主黨潛在的總統提名候選人，並將於１１月提戰總統特朗普。

桑德斯在直播講話中表示，想深深感謝支持者，多謝他們參與一場前所未有的草根競選活

動，並對美國產生深遠的影響。

雖然桑德斯承認在提名戰中敗給拜登，但他揚言仍將在候選人投票名單上，並將繼續爭取票

數，推動民主黨更接近他的願景。（ａｌ）

