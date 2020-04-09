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09/04/2020 09:03

【新冠肺炎】英國首相約翰遜病情好轉，惟工作已交外相處理

　　《經濟通通訊社９日專訊》英國首相約翰遜繼續留在深切治療部，但病情出現好轉。據財政
大臣辛偉誠周三（８日）在新聞發布會上表示，首相病情正好轉，並一直坐著與臨床團隊積極互
動，聽從醫生建議。
　　唐寧街發言人亦發聲明指首相情況進展穩定，但目前沒有在工作，由外交大臣藍韜文負責政
府各項工作，並強調他有能力聯繫所有人。
　　發言人又指，下周可能宣布關於是否延長限制措施的決定。（ａｌ）

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