【全球放水】美國民主黨希望下輪刺激法案規模達５０００億美元

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨國會眾議院議長佩洛西、民主黨籍參議院少數黨領袖

舒默周三（８日）發表聯合聲明指，希望下輪刺激法案規模達５０００億美元，當中中小企業援

助計劃規模２５００億美元，１２５０億美元通過基於社區的金融機構進行。

佩洛西坦言，共和黨提出的２５００億美元中小企援助議案，恐怕無法原原本本在眾議院通

過，因為民主黨要求對醫院、地方政府、食品援助部門給予更多幫助，並把內容加進中小企救助

提案。（ａｌ）

