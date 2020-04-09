【全球放水】美國民主黨希望下輪刺激法案規模達５０００億美元

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨國會眾議院議長佩洛西、民主黨籍參議院少數黨領袖
舒默周三（８日）發表聯合聲明指，希望下輪刺激法案規模達５０００億美元，當中中小企業援
助計劃規模２５００億美元，１２５０億美元通過基於社區的金融機構進行。
佩洛西坦言，共和黨提出的２５００億美元中小企援助議案，恐怕無法原原本本在眾議院通
過，因為民主黨要求對醫院、地方政府、食品援助部門給予更多幫助，並把內容加進中小企救助
提案。（ａｌ）
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