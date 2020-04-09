【新冠肺炎】彭斯：疾控中心已修改指引，允許部分必要工作復工

《經濟通通訊社９日專訊》美國副總統彭斯周三（８日）表示，疾病預防控制中心的新指導
方針將清楚地表明允許部分必要工作，在安全情況下重返工作崗位。疾控中心主任雷德菲爾德補
充，復工包括食品供應及衛生保健行業。
目前疾控中心要求病毒檢測呈陽性的工人自我檢疫１４日。現在中心只要求工人在沒有任何
病徵下，戴上口罩，進行社交隔離及監測體溫，便可以復工。
不過雷德菲爾德敦促感到不適的工人就不應工作，並避免在休息室或擁擠的地方聚餐。
（ａｌ）
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