【全球放水】努欽：望本周宣布中小企貸款計劃細節，解燃眉之急

《經濟通通訊社９日專訊》美國財長努欽周三（８日）表示，希望本周宣布針對中型企業的

貸款計劃，作為儲局可能高達４﹒５萬億美元新貸款工具的一部分。

努欽又指過去一周財政部一直積極與儲局，致力於該項貸款工具，適用於員工逾五百人、公

司規模過小，無法使用儲局企業信貸渠道的公司。他希望本周就能宣布細節，盡快運行計劃。

該法案允許財政部直接向企業提供貸款，貸款條件與航空公司和國家安全相關公司的實施條

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