《經濟通通訊社９日專訊》歐洲央行總裁拉加德周三（８日）表示，歐盟需要在抗疫中表現
更大的團結，因為歐盟各國領袖在共同應對疫情問題上仍然僵持不下。
拉加德發表評論文章指財政及貨幣政策相輔相成，對抗疫情的公平環境是保護產能及就業的
最佳方式，而團結實際上才符合各國自身利益。
拉加德強調，應對這場危機的財政措施，必須在歐元區所有地區都有足夠的力度，各國政府
需要相互支持，才能共同部署最佳的政策措施應對衝擊，而任何一方都不應對這種衝擊負責。（
ａｌ）
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09/04/2020 10:11
【全球放水】拉加德呼籲歐盟各國團結，相互支持才能部署最佳政策
《經濟通通訊社９日專訊》歐洲央行總裁拉加德周三（８日）表示，歐盟需要在抗疫中表現
更大的團結，因為歐盟各國領袖在共同應對疫情問題上仍然僵持不下。
拉加德發表評論文章指財政及貨幣政策相輔相成，對抗疫情的公平環境是保護產能及就業的
最佳方式，而團結實際上才符合各國自身利益。
拉加德強調，應對這場危機的財政措施，必須在歐元區所有地區都有足夠的力度，各國政府
需要相互支持，才能共同部署最佳的政策措施應對衝擊，而任何一方都不應對這種衝擊負責。（
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