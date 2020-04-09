【新冠肺炎】里奇蒙聯儲行長：疫情致經濟大衰退，反彈將視乎消費

《經濟通通訊社９日專訊》美國里奇蒙聯邦儲備銀行行長巴爾金周三（８日）表示，美國疫

情將引發經濟嚴重衰退，而復蘇與否將取決於消費者是否有足夠安全感開始再度消費，特別是服

務業。

他建議，餐飲業可以減少顧客與員工的接觸，減少座位密度，航空公司的航班可以空出中間

座位，其他企業亦將不得不設法說服消費者消費，如外出用餐、旅行、看球賽。他強調，許多改

變都可能會增加成本及價格，但足以讓公眾放心，讓業務得以恢復。（ａｌ）

