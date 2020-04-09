【新冠肺炎】芝加哥聯儲行長：疫情將對經濟產生持續影響

《經濟通通訊社９日專訊》芝加哥聯邦儲備銀行行長埃文斯周三（８日）表示，疫情爆發

將對美國、全球的經濟產生持續影響。

他指出，即使在最理想的情況下，經濟繁榮的程度會因這場危機降低，而當市民都留在家中

，他們都在使用原本用於消費的儲蓄。

他又指，次季經濟料將出現嚴重萎縮，呼應部分預測估計，當中失業率可能升至達２０％，

不過如果決策者成功為居民和企業提供足夠的財政援助，數據可能會低一些。（ａｌ）

