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09/04/2020 13:58

【美伊衝突】傳美國阻止伊朗向國際貨幣基金，尋求５０億美元貸款

　　《經濟通通訊社９日專訊》有傳美國計劃阻止伊朗向國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）提出５０
億美元緊急貸款請求。
　　據彭博社引述高級政府官員消息指，伊朗最高精神領袖哈梅內伊藏匿數十億美元可用於抗疫
的資金，伊朗亦無法滿足國際貨幣基金財務透明度的要求。
　　華府指出伊朗已拒絕提出援助，官員亦提到伊朗總統魯哈尼說的講話中，指稱美國的制裁並
未阻止伊朗獲得所需的藥物。（ａｌ）

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