【全球放水】拉加德：歐盟各國不必執著發行債券與否

《經濟通通訊社９日專訊》歐洲央行總裁拉加德今日在法國報章《巴黎人報》（Ｌｅ

Ｐａｒｉｓｉｅｎ）專訪中表示，歐盟各國不應該執著於通過一個特別設立的歐洲救助基金發行

債券的想法。

她直言，不應該只盯著債券，在歐洲凡事需要的時間一般比預期長，但總要找到出解決辦法

。她並稱，歐洲各國可以採取其他方式來團結一致，如在共同預算上共同支出，又或成立一個重

建基金，為危機過後科技投資的綠色增長提供資金。（ａｌ）

