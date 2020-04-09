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09/04/2020 16:03

【全球放水】韓國央行長李柱烈暗示下月政策會議或再減息

　　《經濟通通訊社９日專訊》韓國央行今日維持利率不變，但暗示將繼續減息，並出台更多非
常規政策，抵禦疫情的經濟衝擊。
　　央行行長李柱烈表示必要時將再次減息，因為韓國經濟今年增長率或不到１％，遠低於早前
估計的２﹒１％，強調還有政策空間，有可能在允許範圍內作出政策回應。
　　他又指，將設立一個特殊目的實體，以提供貸款給合資格企業，再加上政府的信用擔保，將
能夠穩定市場。（ａｌ）

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