《異動股》瑞聲開市挫６％穿主要均線，料首季純利最多瀉九成

《經濟通通訊社９日專訊》瑞聲（０２０１８）現價跌６﹒１６％，報３９﹒６元，跌穿十

天線（４０﹒５６７元）及二十天線（４０﹒１６７元）；成交約３００股，涉資１萬元。

瑞聲科技發盈警，預期截至今年３月底止首三個月，股東應佔綜合溢利將按年下跌約８５％

至９０％，至介乎４３００萬至６３００萬元人民幣。

瑞聲指，由於今年首季新冠肺炎爆發期間，導致的停工期延長，除季節性價格壓力及智能手

機消費意欲下降引致收入減少，在多種針對控制疫情爆發的限制性監管下，集團的生產計劃亦嚴

重受影響，加上實施相關應急管理及復工措施，增加的額外成本和特殊費用，對首季淨利潤產生

了重大不利影響。

另外，多間大行唱淡該股。麥格理削其三成四目標價，由５５﹒８８元降至３６﹒７３元，

評級由跑贏大市降至跑輸大市。麥格理報告指，其一季度業績下滑，料因ｉＰｈｏｎｅ出貨降及

聲學業務市場佔率下跌，預計今年全年智慧手機出貨將下滑１０﹒２％；中金削其三成四目標價

，由５４元降至３５元，評級由跑贏大市降至中性。

現時，恆生指數報２４１８１點，升２１０點或升０﹒８８％，主板成交１９﹒７０億元。

國企指數報９７６６點，升８４點或升０﹒８７％。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技 （０２０１８） ３９﹒６０元 跌６﹒１６％

比亞迪電子（００２８５） １４﹒０８元 升１﹒００％

舜宇光學 （０２３８２） １１４﹒００元 升１﹒６０％

富智康 （０２０３８） ０﹒９３元 升２﹒２０％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒５１元 升２﹒４８％

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（ｋｓ）

