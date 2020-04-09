《異動股》神州租車挫６％，主席減持２﹒１１％股權抵債

《經濟通通訊社９日專訊》神州租車（００６９９）現價跌５﹒９６％，報２﹒０５元；成

交約７３萬股，涉資１４９萬元。

神州租車公告昨日（８日）得知集團主要股東神州優車全資附屬優車科技持有集團４４６６

﹒６萬股，佔公司已發行股本約２﹒１１％，已於４月３日應若干神州優車貸款人要求根據相關

融資協議條款於市場上出售。

瑞幸咖啡股東及創始人陸正耀，亦為神州租車董事會主席兼非執董，是神州優車的實際控

制人，並連同一致行動人士持有該公司已發行股份約３９﹒９４％。交易完成後，該全資附屬持

有神州租車已發行股本減至約２７﹒６５％。

現時，恆生指數報２４１８１點，升２１０點或升０﹒８８％，主板成交１９﹒７０億元。

國企指數報９７６６點，升８４點或升０﹒８７％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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神州租車（００６９９） ２﹒０５元 跌５﹒９６％

美麗華 （０００７１） １３﹒３８元 無升跌

香港中旅（００３０８） １﹒０４元 升０﹒９７％

雲頂香港（００６７８） ０﹒３９元 無升跌

同程藝龍（００７８０） １１﹒１８元 無升跌

太陽城 （０１３８３） １﹒１７元 無升跌

途屹控股（０１７０１） ２﹒３４元 跌１﹒２７％

縱橫遊 （０８０６９） １﹒２５元 無升跌

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（ｆｚ）

