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即市新聞

09/04/2020 09:22

《異動股》神州租車挫６％，主席減持２﹒１１％股權抵債

　　《經濟通通訊社９日專訊》神州租車（００６９９）現價跌５﹒９６％，報２﹒０５元；成
交約７３萬股，涉資１４９萬元。
　　神州租車公告昨日（８日）得知集團主要股東神州優車全資附屬優車科技持有集團４４６６
﹒６萬股，佔公司已發行股本約２﹒１１％，已於４月３日應若干神州優車貸款人要求根據相關
融資協議條款於市場上出售。
　　　瑞幸咖啡股東及創始人陸正耀，亦為神州租車董事會主席兼非執董，是神州優車的實際控
制人，並連同一致行動人士持有該公司已發行股份約３９﹒９４％。交易完成後，該全資附屬持
有神州租車已發行股本減至約２７﹒６５％。
　　現時，恆生指數報２４１８１點，升２１０點或升０﹒８８％，主板成交１９﹒７０億元。
國企指數報９７６６點，升８４點或升０﹒８７％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　神州租車（００６９９）　　　２﹒０５元　　　跌５﹒９６％
　　美麗華　（０００７１）　　１３﹒３８元　　　無升跌
　　香港中旅（００３０８）　　　１﹒０４元　　　升０﹒９７％
　　雲頂香港（００６７８）　　　０﹒３９元　　　無升跌
　　同程藝龍（００７８０）　　１１﹒１８元　　　無升跌
　　太陽城　（０１３８３）　　　１﹒１７元　　　無升跌
　　途屹控股（０１７０１）　　　２﹒３４元　　　跌１﹒２７％
　　縱橫遊　（０８０６９）　　　１﹒２５元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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