《異動股》政府為飲食業提供薪金補助，翠華飆１１％，太興漲３％

《經濟通通訊社９日專訊》翠華控股（０１３１４）現價升１０﹒９４％，報０﹒３５５元

，盤中高見０﹒３７５元；成交約６６萬股，涉資２３萬元，主動買盤７２％。

政府宣布第二輪防疫抗疫基金及保就業措施，指強積金計劃沒有完全涵蓋的行業，如飲食、

建造及運輸等，政府將提供類近薪金補貼資助，約８０萬人受惠。

受消息影響，本地飲食股普遍走高。太興集團（０６８１１）升３﹒３６％，報１﹒２３元

；富臨集團控股（０１４４３）升３﹒２９％，報０﹒２２元；大快活集團（０００５２）升２

﹒２５％，報１７﹒２４元。

現時，恆生指數報２４１３８點，升１６８點或升０﹒７０％，主板成交２２４﹒１５億元

。國企指數報９７５０點，升６８點或升０﹒７１％。

上證綜合指數報２８２３點，升８點或升０﹒２９％，成交７９５﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１０４０８點，升２２點或升０﹒２２％，成交１３３０﹒５２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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翠華控股（０１３１４） ０﹒３５５元 升１０﹒９４％

太興集團（０６８１１） １﹒２３０元 升 ３﹒３６％

富臨集團（０１４４３） ０﹒２２０元 升 ３﹒２９％

大快活 （０００５２） １７﹒２４０元 升 ２﹒２５％

大家樂 （００３４１） １５﹒３００元 升 １﹒７３％

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（ｋｓ）

