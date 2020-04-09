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即市新聞

09/04/2020 10:14

《異動股》政府為飲食業提供薪金補助，翠華飆１１％，太興漲３％

　　《經濟通通訊社９日專訊》翠華控股（０１３１４）現價升１０﹒９４％，報０﹒３５５元
，盤中高見０﹒３７５元；成交約６６萬股，涉資２３萬元，主動買盤７２％。
　　政府宣布第二輪防疫抗疫基金及保就業措施，指強積金計劃沒有完全涵蓋的行業，如飲食、
建造及運輸等，政府將提供類近薪金補貼資助，約８０萬人受惠。
　　受消息影響，本地飲食股普遍走高。太興集團（０６８１１）升３﹒３６％，報１﹒２３元
；富臨集團控股（０１４４３）升３﹒２９％，報０﹒２２元；大快活集團（０００５２）升２
﹒２５％，報１７﹒２４元。
　　現時，恆生指數報２４１３８點，升１６８點或升０﹒７０％，主板成交２２４﹒１５億元
。國企指數報９７５０點，升６８點或升０﹒７１％。
　　上證綜合指數報２８２３點，升８點或升０﹒２９％，成交７９５﹒２２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０４０８點，升２２點或升０﹒２２％，成交１３３０﹒５２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　翠華控股（０１３１４）　　　０﹒３５５元　　　升１０﹒９４％
　　太興集團（０６８１１）　　　１﹒２３０元　　　升　３﹒３６％
　　富臨集團（０１４４３）　　　０﹒２２０元　　　升　３﹒２９％
　　大快活　（０００５２）　　１７﹒２４０元　　　升　２﹒２５％
　　大家樂　（００３４１）　　１５﹒３００元　　　升　１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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