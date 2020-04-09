《午市前瞻》港股觸短期阻力位，建議回落至兩萬三之下再部署

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚美國民主黨總統參選人桑德斯決定退出總統提名戰，今年

１１月的總統大選幾乎肯定是拜登對撼特朗普，刺激美股高收，道指更收漲近８００點。再加上

港府昨日收市後公布規模達１３７５億元的惠民措施，當中包括資助薪金及建議車費減免等，刺

激今早港股開漲２１０點報２４１８１點，重返兩萬四之上，濠賭及出口板塊領漲，與消費市場

最為相關的收租股亦見支持。恆指早段最高見２４２３２點升２６１點，及後升幅略有收窄，最

終半日收報２４１３７點，升１６７點或０﹒７％，企穩兩萬四，主板成交４６７﹒７３億元。

國企指數報９７５５，升７３點或升０﹒７６％。

重磅股個別發展，中移動（００９４１）軟０﹒６５％，報６１﹒１５元；友邦（０１２９

９）跌１﹒３２％，報７１﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒８３％，報３８８﹒２元；港交

所（００３８８）走高１﹒２４％，報２４５﹒４元；建行（００９３９）微升０﹒１６％，報

６﹒２４元。

藥業股仍受資金追捧，石藥（０１０９３）升５﹒１７％報１７﹒０８元，為升幅最大恆指

成分股；中生製藥（０１１７７）漲３﹒１１％，報１１﹒２６元。瑞聲科技（０２０１８）跌

４﹒８６％，報４０﹒１５元，為跌幅最大恆指成分股，受累於盈警料首季度盈利大跌８５％至

９０％。

Ａ股兩市走勢向好，上證綜指報２８２３點，升７點或０﹒２８％，成交１４９７﹒４１億

元人民幣。深證成指報１０４４０點，升５４點或０﹒５２％，成交２４７２﹒６２億元人民幣

。



＊資助僱員一半薪金，零售餐飲見支持＊



港府公布，最長半年的資助薪金計劃，上限為員工薪金的一半或每月９０００元，以較低者

作準，零售股有資金流入，莎莎（００１７８）抽高６﹒０９％，報１﹒２２元；佐丹奴（００

７０９）升５﹒７１％，報１﹒４８元；ＣＥＣ國際（００７５９）急漲１０﹒１７％，報０﹒

６５元；Ｉ﹒Ｔ（００９９９）升１﹒５５％，報１﹒３１元；優品３６０（０２３６０）升１

﹒１１％，報１﹒８２元。

措施包括按處所面積大小，資助２５萬至２２０萬元支援餐飲業，相關股份向好，大家樂（

００３４１）宣布旗下餐廳恢復晚市堂食，半日升２﹒１３％，報１５﹒３６元；大快活（００

０５２）揚３﹒９１％，報１７﹒５２元；翠華（０１３１４）升７﹒８１％，報０﹒３４５元

；太興（０６８１１）飆９﹒２４％，報１﹒３元；敘福樓（０１９７８）走高６﹒０６％，報

０﹒３５元；賞之味（０８０９６）升１﹒３％，報０﹒０７８元。

零售業可望紓緩其人力成本，相對而言可騰出部份資金負擔租金，本地收租股見支持，新地

（０００１６）微升０﹒４７％，報１０６﹒９元；希慎（０００１４）升１﹒１６％，報

２６﹒１５元；鷹君（０００４１）揚６﹒２％，報２１﹒４元；恆隆地旌（００１０１）升１

﹒１１％，報１６﹒４４元，經營祟光百貨的利福國際（０１２１２）走高５﹒０５％，報６﹒

４５元。



＊匯控高層捐薪解民憤，半日升２％＊



特首林鄭月娥建議港鐵（０００６６）７月起車費減價２０％，當中一半成本將由政府支付

，有關措施將為期６個月，港鐵預計此舉會造成收入損失約１６億元，半數政府負擔，實際金額

取決於期內實際乘客量。港鐵半日軟０﹒１２％，報４１﹒９５元。其他公用股經歷一輪升浪後

增幅有所放援，中電（００００２）升１﹒０８％，報７９﹒５元；煤氣（００００３）走高１

﹒０２％，報１３﹒９２元；電能（００００６）微升０﹒８％，報５０﹒１５元；香港電訊（

０６８２３）升１﹒７２％，報１１﹒８４元。

特首連同司長、局長及特首辦主任減薪一成，以表願意與市民同渡難關，而兩間停止派息的

銀行，匯控（００００５）及渣打（０２８８８）亦與股民「共渡時艱」，匯控行政總裁祈耀年

與財務總監邵偉信未來半年將捐出２５％薪酬，亦放棄現金花紅，主席杜嘉祺亦會捐出董事袍金

，該行半日揚２﹒０１％，報４０﹒７元；不過，該行指不會申請僱員工資補貼，同時重申已暫

緩裁員計劃，實在耐人尋味。渣打則指，行政總裁溫拓思和財務總監賀方德放棄今年現金花紅，

並向一個應對疫情的基金作個人捐款，重申不會因疫情爆發而裁員，亦升３﹒５３％，報４２﹒

５５元。東亞（０００２３）揚１﹒９６％，報１６﹒６２元；中銀（０２３８８）升１﹒６９

％，報２４﹒１元。



＊澳門企業最多可獲１００萬元，濠賭股向好＊



與香港一水之隔的澳門一向派錢不手軟，宣布向合資格僱員派１﹒５萬元，企業可按僱員人

數，獲發１﹒５至２０萬元，持有多間商號的同一納稅人，可獲最多１００萬元援助。濠賭股抽

升，銀娛（０００２７）升３﹒８８％，報４６﹒９元；新濠國際（００２００）急漲１０％，

報１２﹒５４元；永利（０１１２８）揚６﹒４１％，報１２﹒９４元；金沙（０１９２８）走

高４﹒９２％，報２９﹒８５元；美高梅（０２２８２）抽升９﹒４９％，報８﹒７７元。



＊蘇沛豐﹕市況波動宜選擇具盈利基礎的藥股＊



隔晚美股造好，帶動港股重返兩萬四。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表

示，港股今日反彈至２４２００點，該水平為黃金比例反彈目標及小雙底頂部，因此仍有不少阻

力。鑑於目前市況仍然較波動及脆弱，他建議待大市回調至２３０００點之下再作積極部署，支

持位為２２０００點。

他表示，四月市況主要受以下因素影響，包括各國陸續有經濟數據出爐，目前已公布的數據

仍未完全反映經濟實況；歐美各國正部署放寬封城措施，有機會觸發新一波疫情；以及市場亦關

注企業尤其是美國企業的季績及其對未來業務的前瞻。

兩大藍籌藥股今日跑贏大部分恆指成分股，蘇沛豐認為，雖然近期不少醫療股及生物醫藥股

爆升，但在目前市況波動的情況下，建議部署基本面穩定及具一定盈利基礎的大型製藥股，當中

石藥走勢比中生製藥落後，加上基本面穩定，建議待股價回落至１６元再部署，短中線目標為

１９元。（ｙｋ、ｎｓ）

