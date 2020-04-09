【北水炒Ｄ乜】北水淨流入僅８﹒２億人幣，買工行中生製藥沽騰訊

《經濟通通訊社９日專訊》美國民主黨桑德斯宣佈退出總統提名戰，選情明朗化，加上市場

憧憬主要產油國將減產，推動隔晚美股造好。恆指高開２１０點，重返兩萬四，開市後曾升２６

１點，之後升幅收窄，曾僅升７４點，低見２４０４５後回穩。美股期貨今日午後升幅擴大，帶

動港股復活節長假期前造好，尾段最多升３３８點，見２４３０８點全日高，收市升３２９點，

報２４３００，創四個星期收市高位。

按額度計算，北水全日淨流入８﹒２億元人民幣，大幅減少７５﹒６％。北水淨買入最多的

個股依次是工商銀行（０１３９８）、中國生物製藥（０１１７７）、建設銀行（００９３９）

；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中國平安（０２３１８）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交９３８﹒８７億元減少０﹒７％。其中港股通成交１６６﹒９億元，佔總成交

１７﹒８％。



＊北水掃內銀沽騰訊＊



內銀股隨市上揚，工行升０﹒７７％，報５﹒２１元；建行升０﹒６４％，報６﹒２７元；

北水分別流入１﹒４８億元及１﹒０４億元。

工信部稱，要全力保障重點藥品的生產供應。 醫藥股有追捧，中生製藥升３﹒３％，報１

１﹒２８元；北水同樣熱情掃貨，淨流入１﹒３２億元。

騰訊升１﹒６６％，報３９１﹒４元；但仍遭北水拋棄，淨流出金額４﹒２１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

工商銀行 （０１３９８） １﹒４８

中國生物製藥 （０１１７７） １﹒３２

建設銀行 （００９３９） １﹒０３

中國飛鶴 （０６１８６） ０﹒７３

微創醫療 （００８５３） ０﹒５３



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －４﹒２１

中國平安 （０２３１８） －３﹒２２

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒１７

吉利汽車 （００１７５） －１﹒６８

小米集團 （０１８１０） －０﹒７４

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（ｃａ）

