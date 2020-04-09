【人幣利率】３銀行一年人幣存息高達２﹒４厘

４月開局至今共有１０間港銀鬥減人民幣定存息，包括匯豐及中銀香港（０２３８８）等大
行。專家料存息的跌勢未止，因中港拆息走低，以及憧憬內地疫情呈拐點，人幣止跌喘穩，料同
業暫毋須逆市鬥高息吸存。
東亞（０００２３）、招商永隆、集友、富邦、上商、建行亞洲、交銀香港及華僑永亨亦先
後減息，經第二季的減息潮，現時一年存息以建行亞洲、工銀亞洲及信銀國際齊報２﹒４厘為
「高息王」；冠絕全城是招商永隆的１５厘。《香港經濟日報》
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