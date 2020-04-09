  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2020 08:35

【人幣利率】３銀行一年人幣存息高達２﹒４厘

　　４月開局至今共有１０間港銀鬥減人民幣定存息，包括匯豐及中銀香港（０２３８８）等大
行。專家料存息的跌勢未止，因中港拆息走低，以及憧憬內地疫情呈拐點，人幣止跌喘穩，料同
業暫毋須逆市鬥高息吸存。
　　東亞（０００２３）、招商永隆、集友、富邦、上商、建行亞洲、交銀香港及華僑永亨亦先
後減息，經第二季的減息潮，現時一年存息以建行亞洲、工銀亞洲及信銀國際齊報２﹒４厘為
「高息王」；冠絕全城是招商永隆的１５厘。《香港經濟日報》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/04/2020
【紓困措施】第二輪防疫抗疫基金涉1375億，提供工資補貼及交稅延期等
香港政情08/04/2020
【特首薪酬】特首、司局長及特首辦主任減薪一成 為期一年
生財有道08/04/2020
【福布斯富豪榜】四叔續膺香港首富 身家全球排26
FOCUS08/04/2020
【FOCUS】肺疫或現次生波 全球攻關藥物疫苗
生財有道08/04/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：旺旺短線上望6.5元
中國故事08/04/2020
【新冠肺炎】武漢市結束76天封城 民航、鐵路恢復除北京外服務
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蘇寧及日本城發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金