【人幣利率】３銀行一年人幣存息高達２﹒４厘

４月開局至今共有１０間港銀鬥減人民幣定存息，包括匯豐及中銀香港（０２３８８）等大

行。專家料存息的跌勢未止，因中港拆息走低，以及憧憬內地疫情呈拐點，人幣止跌喘穩，料同

業暫毋須逆市鬥高息吸存。

東亞（０００２３）、招商永隆、集友、富邦、上商、建行亞洲、交銀香港及華僑永亨亦先

後減息，經第二季的減息潮，現時一年存息以建行亞洲、工銀亞洲及信銀國際齊報２﹒４厘為

「高息王」；冠絕全城是招商永隆的１５厘。《香港經濟日報》

