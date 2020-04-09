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09/04/2020 11:20

【新冠肺炎】大家樂（００３４１）旗下餐廳明日恢復晚市堂食服務

　　《經濟通通訊社９日專訊》大家樂集團（００３４１）表示，旗下部分餐廳早前暫停晚市堂
食的限期於今天屆滿，大家樂快餐、一粥麵、米線陣及Ｏｌｉｖｅｒ’ｓ　Ｓｕｐｅｒ　Ｓａｎ
ｄｗｉｃｈｅｓ各分店將於明日（１０日）晚上６時半恢復晚市堂食服務。
　　同時，集團將加推多項堂食及外賣優惠，大家樂快餐推出由即日起至４月３０日，顧客凡於
ｆｏｏｄｐａｎｄａ惠顧滿１００元可享７折優惠，輸入優惠碼「ＣＤＣＦＲＥＥ」更可享免運
費；顧客於Ｄｅｌｉｖｅｒｏｏ惠顧意粉屋、上海姥姥、Ｏｌｉｖｅｒ’ｓ　Ｓｕｐｅｒ
Ｓａｎｄｗｉｃｈｅｓ任何食品，亦可享免運費優惠。
　　集團指出，配合政府延長規管餐飲業務的指示，旗下餐廳繼續嚴格執行各項防疫工作，包括
每隔一張餐桌放置告示牌，指示顧客不要使用該座位，以確保座位之間有１﹒５米距離及入座率
不會超過一半；顧客進店前必須先量體溫及佩戴口罩；餐廳不會招待體溫超過３７﹒５度的顧客
、沒有戴口罩或現正接受強制檢疫人士；店內亦有提供酒精搓手液供顧客使用。
　　另外，大家樂快餐及一粥麵已陸續在全線分店安裝透明分隔膠板，目前４７間分店已安裝，
顧客反應正面。（ｂｉ）

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