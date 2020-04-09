【紓困措施】世邦魏理仕：空置率上升，料今年街舖租金至少跌兩成

《經濟通通訊社９日專訊》政府推出新一輪抗疫防疫措施，總額達１３７５億元，包括提供

８００億元作為工資補貼，以及動用２１０億元資助多個最受疫情影響及按新規例暫停營運的行

業。

世邦魏理仕大灣區及香港研究部主管陳錦平指出，政府通過工資補貼計劃支援本地受疫情嚴

重影響的行業，避免失業率飆升，此舉可有助穩定個人消費支出。而工資一般佔零售及餐飲行業

營運支出約２５％－３５％，而租金則是另一項重要支出，約佔２０％－２５％，但到目前為止

，各主要商場業主除了提供一些費用減免外，並未向租戶提供更全面的租金優惠。

他預期，在今年第二季將有更多零售店舖倒閉，但相信政府的紓困措施可緩解部分零售業的

壓力。隨著空置率上升，預期今年街舖租金水平將至少下跌２０％。



＊未來數月寫字樓空置率料續攀升＊



他又表示，從事金融、保險、地產及商業服務界人士一般收入較高，因此薪金佔該界別企業

較高的營運支出。每名僱員９０００元的資助上限，相對於薪金總成本而言顯得杯水車薪。儘管

這些行業的總體失業率仍保持在２﹒２％的較低水平，但若企業信心持續減弱，情況可能會改變

。

商業服務界行業的企業租用本港甲級寫字樓約５０％的樓面面積，約４０００萬平方呎，而

與零售相關的公司則佔約８％，世邦魏理仕預計，在疫情爆發期間，各個企業，尤其是跨國企業

，對擴張業務的決定將保持謹慎，對寫字樓需求或有所減少，在未來數月寫字樓空置率將繼續攀

升。（ｂｉ）

