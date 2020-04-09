【紓困措施】工總：新措施可避免本港出現企業倒閉潮

《經濟通通訊社９日專訊》香港工業總會（工總）表示，港府昨天公布的第二輪紓困措施，

進一步優化「中小企融資擔保計劃」，並增加信貸保證計劃的貸款額，將有助紓緩企業資金鏈斷

裂問題，從而有望避免本港出現企業倒閉潮。另外，工總非常感謝政府史無前例地推出總值

８００億元的「保就業」計劃。新一輪措施中，也包含了五億元對「網上營商計劃」的資助，相

信能夠鼓勵中小企將業務數碼化，為新世代商貿作好準備。

工總提到當局優化「中小企融資擔保計劃」，尤其是百分百特別擔保產品，最高貸款額由

２００萬元倍增至４００萬元，而且還息不還本的期限由原本６個月延長至１年。至於８００億

元的「保就業」計劃，有助僱主保留員工，避免因經營困難而被逼裁員。政府同時亦積極開創新

的就業職位，未來兩年會在公營及私營創造３萬個中短期職位，總值６０億元。



＊信保局新措施有助減低企業付貨前風險＊



工總指出，香港廠商和進出口業界近期屢被海外客戶拖延甚至取消訂單，嚴重影響企業的資

金流和存活，他欣悉信保局適切地擴大信用保險的承保範圍及承保力度，認為有助減低本地企業

的付貨前風險，為保戶提供更大保障，好讓企業更易向銀行取得貿易融資，以改善企業資金周轉

。工總將於稍後時間與信保局合辦研討會，為會員及業界介紹信保局推出的最新措施。

工總期望各項撥款能盡快審批，相關機構共同配合，及早落實執行，讓業界盡快受惠。

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