【紓困措施】信保局推新一輪支援措施，為期一年

《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，香港信保局已即時推出為期一年的新一輪支援措施，

以加強對保戶，特別是「小營業額保單」保戶的支持，為中小企出口商提供更大保障。新支援措

施包括：為「小營業額保單」保戶就已批核的買家提供免費付貨前風險保障，涵蓋所有香港信保

局承保的市場；為「小營業額保單」保戶調高所有買家信用限額２０％，上限為５００萬元，措

施涵蓋所有香港信保局承保的市場。

新支援措施還包括，「小營業額保單」的保費繳交期限延長一個月；為「小營業額保單」保

戶提供額外兩成的保費優惠，至每名「小營業額保單」保戶將享有五折保費優惠；豁免所有保戶

每年１５００元的保單年費；一律延長所有獲批核的信用限額付款期限至１２０日（一般為６０

至９０日）；若買家因疫情影響而要求更改付款條款，保戶不需額外繳交保費；加快處理賠款安

排，在收到相關文件後五天內完成處理１００萬元以下的賠款個案；簡化程序，彈性處理買家付

款困難個案；為所有保戶提供額外１０個免費信用評估服務。

信保局的新支援措施預計會惠及約２６００個保戶，當中包括約１２５０個「小營業額保單

」保戶（即每年營業額少於５０００萬元的保戶）。（ｂｎ）

