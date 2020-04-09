  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2020 15:11

【紓困措施】信保局推新一輪支援措施，為期一年

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，香港信保局已即時推出為期一年的新一輪支援措施，
以加強對保戶，特別是「小營業額保單」保戶的支持，為中小企出口商提供更大保障。新支援措
施包括：為「小營業額保單」保戶就已批核的買家提供免費付貨前風險保障，涵蓋所有香港信保
局承保的市場；為「小營業額保單」保戶調高所有買家信用限額２０％，上限為５００萬元，措
施涵蓋所有香港信保局承保的市場。
　　新支援措施還包括，「小營業額保單」的保費繳交期限延長一個月；為「小營業額保單」保
戶提供額外兩成的保費優惠，至每名「小營業額保單」保戶將享有五折保費優惠；豁免所有保戶
每年１５００元的保單年費；一律延長所有獲批核的信用限額付款期限至１２０日（一般為６０
至９０日）；若買家因疫情影響而要求更改付款條款，保戶不需額外繳交保費；加快處理賠款安
排，在收到相關文件後五天內完成處理１００萬元以下的賠款個案；簡化程序，彈性處理買家付
款困難個案；為所有保戶提供額外１０個免費信用評估服務。
　　信保局的新支援措施預計會惠及約２６００個保戶，當中包括約１２５０個「小營業額保單
」保戶（即每年營業額少於５０００萬元的保戶）。（ｂｎ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/04/2020
《京城近觀》「囤糧」是恐慌還是實際需求？
FOCUS09/04/2020
【FOCUS】1375億大動作 港府猶需思持久戰
生財有道09/04/2020
《開市Good Morning》林家亨：瑞聲39元勇敢吸納
生財有道09/04/2020
本地金融科技初創公司iPYGG
生財有道09/04/2020
眾安在綫　滄海橫流　方顯英雄本色
生財有道08/04/2020
【紓困措施】第二輪防疫抗疫基金涉1375億，提供工資補貼及交稅延期等
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 蘇寧及日本城發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金