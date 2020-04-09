【紓困措施】機管局預購５０萬張機票支援航空業

《經濟通通訊社９日專訊》機管局推出２０億元措施，支援航空公司及航空輔助服務營運商

，包括向４間本港航空公司預先購買５０萬張機票，未來送予本港市民及全球旅客。有分析指，

購買機票對改善現金流的作用不大。

交銀國際表示，政府購買５０萬張機票，產生的現金流僅在一周內有理想表現，但由於航空

公司過去幾個月有大量支出，整體而言，措施的幫助有限，並未能填補大批航班停飛的損失。

