《小傳日記》馬交保就業，濠賭變大熱；企穩二萬四，缸友真歡喜

《小傳日記》隔晚花旗國三大指數又飛高高，本來民主黨對於搵邊個同「侵侵」打對台都十

五十六咁，但桑德斯突然話唔玩啦。選情明朗化，令到道指一下子飛高逾七百點。亞洲「孖屐」

今日都輕微飆高，香江魚缸今日都精神爽利，一棍大陽高開２１０點，其中食品佬帶動氣氛，咁

又係啊，武漢封城咁耐，一解封大家就衝曬去食好西。午後恆指再抽升３３８點，高見

２４３０８點，最終以接近全日最高收市，收報２４３００點，升３２９點或逾１巴仙，主板成

交９３９億銀，按日少近１巴仙。國企指數報９８１１點，升１２９點或逾１巴仙。

神洲Ａ場都跟隨外圍微漲，上證綜指報２８２５點，升１０點或近半巴仙；深證成指報

１０４６３點，升７６點或近１巴仙。兩市合共成交６５３１﹒７２億銀人仔。

大隻藍戰士今日都好叻仔，好似大象（００００５）發力升近３巴仙，報４１銀；生發發

（００３８８）都漲逾２巴仙，報２４７﹒４銀；ＱＱ（００７００）漲近２巴仙，報

３９１﹒４銀；神州移動（００９４１）微升唔夠半巴仙，報６１﹒６銀；ＡＩＡ

（０１２９９）逆市跌近１巴仙，報７１﹒６銀。

另外，馬交宣布派百幾億銀保就業，賭廳應該都暫時唔炒人，隻隻馬交佬都醒神返，金沙

（０１９２８）飆逾７巴仙，報３０﹒４５銀；永利澳門（０１１２８）都漲近６巴仙，報

１２﹒８６銀；銀娛（０００２７）抽高逾６巴仙，報４８銀；新濠國際（００２００）飛起一

成三，報１２﹒９銀；澳博（００８８０）飆逾７巴仙，報７﹒４８元；美高梅（０２２８２）

踢高近一成一，報８﹒８８銀。



＊油佬齊減產三桶油反彈，買車有獎勵車佬有升勢＊



中東油佬連埋戰鬥民族俄佬今日開個視像「搣停」，外電消息話俄佬願意減產，幅度達

１６０萬桶，紐約原油立即抽高半成，連帶「三桶油」都飛高高，中石化（００３８６）升近２

巴仙，報４﹒０１銀；中石油（００８５７）漲近２巴仙，報２﹒９８銀；中海油

（００８８３）踢高近３巴仙，報８﹒９２銀；中海油服（０２８８３）漲近４巴仙，報

６﹒３８銀；中集安瑞科（０３８９９）都跟升１巴仙，報３﹒５３銀。

山西省為鼓勵大家買車，所以設立獎金制度，買４﹒５噸以上就有８０００銀人仔獎勵，

ＳＵＶ汽車就有６０００蚊人仔，變相補貼大家買車，今日車佬都飛高高，吉利汽車

（００１７５）升逾３巴仙，報１１﹒５銀；華晨中國（０１１１４）飆逾７巴仙，報６﹒７１

銀；比亞迪股份（０１２１１）漲１巴仙，報４０﹒５銀；長城汽車（０２３３３）踢高近３巴

仙，報５﹒０３銀；廣汽集團（０２２３８）漲近４巴仙，報６﹒７６銀。



＊獲花旗唱好食品來報到，港府撐經濟餐飲好安慰＊



近日花旗就喺報告話，疫情可能會提高神州人對健康同營養嘅意識，有利乳製品公司，另外

預計下半年消費會帶動埋行業恢復及收入增長，當中首選蒙牛（０２３１９）、潤啤

（００２９１）等。潤啤踢高近６巴仙，報３７﹒６銀；蒙牛漲近２巴仙，報２８﹒２５銀；維

他奶（００３４５）抽高超５巴仙，報２７﹒２５銀；飛鶴（０６１８６）升４巴仙，報

１３﹒５銀；旺旺（００１５１）微升不足半巴仙，報５﹒７５銀

上日（８日）港府係第二輪防疫抗疫基金及保就業措施入面就講，將提供類近薪金補貼資助

畀飲食、建造及運輸等行業，本地餐飲股崛起。翠華（０１３１４）同太興（０６８１１）踢高

逾９巴仙，分別報０﹒３５銀及１﹒３銀；富臨集團（０１４４３）揚迎１巴仙，報０﹒２１５

銀；大快活（０００５２）升超７巴仙，報１８﹒１銀；大家樂（００３４１）宣布聽日開返晚

市堂食，漲６巴仙，報１５﹒９６銀



＊薪酬有補貼零售唔驚摺，限制漸放寬歐洲佬狂歡＊



除咗上面講本地餐飲受惠，港府都動用８００億銀，以企業不裁員為條件，補貼僱主發放員

工薪酬的５０巴仙，為期６個月，本地零售跟住有著數。ＣＥＣ國際控股（００７５９）漲近７

巴仙，報０﹒６３銀；莎莎（００１７８）急漲１４巴仙，報１﹒３１銀；佐丹奴

（００７０９）飆一成，報１﹒５４銀；先施（００２４４）升２巴仙，報０﹒２７銀；優品

３６０（０２３６０）抽升７巴仙，報１﹒９３銀。

最近歐洲多國自我感覺防疫措施好有成效，已經諗緊逐步放寬防疫措施，喺歐洲擁有業務的

股份普遍造好。新秀麗（０１９１０）飆１０巴仙，報７﹒４８銀；思捷環球（００３３０）急

彈逾１４巴仙，報０﹒７２銀；普拉達（０１９１３）漲逾６巴仙，報２６﹒５銀；創科實業

（００６６９）升超３巴仙，報５６﹒８５銀；耐世特（０１３１６）踢高近７巴仙，報

４﹒４２銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

