【新冠肺炎】疫情衝擊有待反映，施羅德稍後才考慮增加風險持倉

《環富通基金頻道９日專訊》施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管

Ｊｏｈａｎｎａ Ｋｙｒｋｌｕｎｄ表示，除了為投資級別債券帶來支持外，聯邦儲備局的措施

還有為市場帶來其他改變嗎？

在過去兩星期，該行經歷了市場的大幅波動、歐洲封城措施進一步升級，以及歐美新型冠狀

病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）感染率上升。各國央行和政府亦公布了大量應對疫情的紓困措施。

人們開始學習適應在疫情下的生活，不過這更像是進入冬眠狀態。在感染數字穩定下來之前，該

行所見的財政措施都將是維持全球經濟命脈的關鍵。

由於封城措施仍未解除，即使有上述的對策亦不足以重振經濟。

作為多元化資產投資者，該行會持續評估不同資產類別之間的關係。就該行的觀察所得，現

時股市的估值與短期深度衰退後出現Ｖ形反彈的情況一致，但似乎要較預期長的時間才會回到正

常水平。

在利好因素方面，美國聯邦儲備局注入大量流動性為市場帶來正面影響，當中以企業債市最

能受惠。

透過與其他主要央行重啟貨幣掉期衍生工具，交叉貨幣掉期市場亦得以穩定下來。對於海外

借貸人士來說，這是重要的貨幣融資工具。

此外，聯儲局擴闊了購買商業票據計劃，同時重啟初級交易商信貸工具和次級市場企業信貸

工具，從而為包括交易所買賣基金（ＥＴＦ）在內的未償付企業債券注入流動性。

以上種種均是重要的救助方案，為企業債市解決在資金周轉方面的燃眉之急。

在市場定位方面，由於市場的流動性增加，加上經濟前景仍未明朗，該行遂加大了在投資級

別債券的持倉。該資產類別是在聯儲局的舉動中最受惠的，而且對比國庫債券的孳息（即息差）

亦相當吸引。

就目前而言，該行仍在靜待股票及高收益企業債券的市場良機。由於新型冠狀病毒帶來的需

求衝擊仍有待反映，因此該行稍後才會考慮增加風險持倉。然而，根據該行近期在市場動態上的

觀察，新興市場股票相對美國股票的價值已開始浮現。

該行認為現時的國債價格相對高昂，而且應該與股市的走勢呈相反關係，不過近期的表現並

非總是如此。雖然該行認為通脹最終都會發生，市場亦不乏刺激經濟方案，但目前的通縮風險似

乎更大。

美國大幅降低利率已削弱了美元的吸引力。在新型冠狀病毒疫情下，大部分經濟體系已受到

直接或環球需求受挫帶來的間接影響。因此，該行認為以貨幣作為避險資產的機遇有限。

市場瞬息萬變，該行將繼續定期就潛在的投資機遇和風險發表市場觀點。（ｈｏ）

