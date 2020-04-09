《股市一周》人行降準歐美疫情轉好，港股周升１０６４點逾三周高

《經濟通通訊社９日專訊》港股本周主要受惠中國人民行行定向降準，同時歐美疫情增速開

始減慢，美國總統特朗普更希望４月底能解除社交限制，加上市場憧憬油組（ＯＰＥＣ）短期與

俄羅斯落實減產協議，刺激港股本周反彈兼重返二萬四關。港股全周漲逾千點收２４３００點，

更創逾三周高位。

人行上周五（３日）傍晚公布，分兩次定向降存款準備金率１個百分點，共釋放約４０００

億元人民幣資金，加上憧憬油組短期與俄羅斯落實減產協議，刺激港股周一（６日）急升５１３

點收２３７４９。

周二（７日），雖然英國首相約翰遜突然轉入深切冶治療部搶救，但歐美地區重災區的死亡

率有下降趨勢，美國總統特朗普更希望４月底能解除社交限制，隔晚美股道指更飆逾１６００點

。受外圍刺激，港股收報２４２５３點，飆５０４點。

當晚美股升幅一度逾九百點，但高處不勝寒，維持輕微低收，市場對疫情的反應似乎過分樂

觀，令投資者憂慮暴瀉浪潮再度來臨，港股周三（８日）收報２３９７０點，跌２８２點。

今日，歐美疫情開始受控，且美總統大選明朗化，桑德斯決定退出美國總統提名戰，刺激美

股高收；加上港府公布規模達１３７５億元的惠民措施，當中包括資助薪金及建議車費減免等，

刺激港股全日收報２４３００點，升３２９點兼創逾三周高位。



＊５０隻藍籌全升，主板成交日均千億元＊



總結一周，港股在２３２７１點至２４３０８點之間波動，收報２４３００點，全周抽高

１０６４點或４﹒５８％。國指全周在９４６６點至９８５３點上落，收報９８１１點，全周漲

３２０點或３﹒３７％。日均主板成交１００４億元跌３﹒９％。

本周５０隻恆指成分股全升。重磅股方面，騰訊（００７００）升３﹒９９％，報

３９１﹒４元；友邦保險（０１２９９）漲１﹒９９％，報７１﹒６元；匯控（００００５）升

８﹒１８％，報４１元；中移動（００９４１）升１﹒５７％，報６１﹒６元；港交所

（００３８８）升４﹒６５％，報２４７﹒４元。



＊歐洲疫情見緩和，新秀麗全周飆一成九＊



歐洲多國疫情見緩和跡象，多國開始放寬限制措施。意大利計劃放寬一些限制，同時討論開

放更多的產業恢復運營；西班牙則於本月２６日有秩序地解除封鎖。另外，奧地利已於前日開始

重新開放小商店、五金行和園藝行。捷克於本日開始則重開賣建築材料、民生用品和自行車的商

店等。擁有歐洲相關業務及出口股本周急彈。新秀麗（０１９１０）全周升１８﹒７３％，報

７﹒４８元；思捷環球（００３３０）升２４﹒１４％，報０﹒７２元；普拉達（０１９１３）

升１７﹒５２％，報２６﹒５元；創科實業（００６６９）升１７﹒４６％，報５６﹒８５元，

為升幅最大恆指成分股；申洲國際（０２３１３）升１２﹒４５％，報８７﹒６元。

野村本周發表研究報告指，中國電訊業去年第四季在競爭緩和下恢復緩慢增長，三大電訊運

營商的資本支出均低於預期，其股息率亦吸引。另外，他們亦發布「５Ｇ消息白皮書」，帶動本

周內地三大電信股繼續反彈。中移動（００９４１）升１﹒５７％，報６１﹒６元；中聯通

（００７６２）升８﹒６８％，報５﹒２６元；中電信（００７２８）升５﹒９８％，報

２﹒６６元。



＊澳門推抗疫援助措施，銀娛周飆一成七＊



澳門特區政府昨公布第二輪抗疫經濟援助措施，涉１３６億澳門幣，包括向合資格本地僱員

派１﹒５萬元澳門幣等。此外，澳門政府亦於８月至１２月，向所有澳門居民派第２期５０００

元澳門幣的消費補貼。受消息利好，賭股本周普遍反彈。金沙（０１９２８）飆１１﹒５４％報

３０﹒４５元；銀河娛樂（０００２７）揚１７﹒０７％，報４８元；澳博控股（００８８０）

升１５﹒４３％，報７﹒４８元；永利澳門（０１１２８）升１２﹒２２％，報１２﹒８６元；

新濠國際發展（００２００）升１６﹒８５％，報１２﹒９元；美高梅中國（０２２８２）升

１９﹒０４％，報８﹒８８元。

水泥股及重型機械股本周見資金追捧。中國建材（０３３２３）升１０﹒４８％，報

９﹒１７元；海螺水泥（００９１４）升６﹒９８％，報５７﹒５元；華潤水泥控股

（０１３１３）漲４﹒１８％，報９﹒４７元；中國重汽（０３８０８）升１６﹒２３％，報

１５﹒０４元；中聯重科（０１１５７）升１０﹒３３％，報６﹒０９元。



＊港府次輪防疫抗疫基金，莎莎飆一成七＊



港府上日推出第二輪防疫抗疫基金，涉資達１３７５億元，刺激本地零售股本周造好。莎莎

國際（００１７８）全周飆１６﹒９４％，報１﹒３１元；太興集團（０６８１１）升

１４﹒０４％，報１﹒３元；佐丹奴國際（００７０９）漲１２﹒４１％，報１﹒５４元；翠華

控股（０１３１４）升１２﹒９％，報０﹒３５元；大家樂（００３４１）急升１４﹒４９％，

報１５﹒９６元。（ｋｓ）

