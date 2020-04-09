《鍾之日記》復活長假臨，收復二萬四

《鍾之日記》４月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



明日（１０日）開始一連四天的復活節假期，香江魚缸１４日才復市。歐美疫情開始受控，

加上美國民主黨總統參選人桑德斯決定退出總統提名戰，隔晚（８日）美股表現向好，道指更收

漲近８００點。此外，港府公布規模達１３７５億元的２﹒０版抗疫救市措施，當中包括資助薪

金及建議車費減免等，刺激今早港股開漲２１０點報２４１８１點，午後，美股三大指數期貨繼

續造好兼各彈１％，加上市場憧憬全球主要產油國在今日稍後舉行的會議上，將就減產達成協議

，利好大市氣氛，帶動港股尾段最多抽高逾３３０點見２４３０８點，最終收報２４３００點，

升３２９點或升１﹒３８％，創三周高位；主板成交９３８﹒８７億元降不足１％。



＊內地ＣＰＩ等數據明公布＊



抗疫維穩仍是內地的主旋律，中央政治局常務委員會８日召開會議，總書記習近平在會上強

調，面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和

工作準備；國務院金融委也召開會議，提出穩健的貨幣政策要更加靈活適度，放鬆和取消不適應

發展需要的管制，提升市場活躍度。

滬深股市今早窄幅升，午後悶市持續無大變化，滬綜指全日升０﹒３７％，報２８２５﹒９

點。兩市全日成交６５３２億元人民幣，按日成交減少３﹒１％。

３月內地多項經濟數據將於明日公布，市場預計３月ＣＰＩ同比漲幅將從２月高位５﹒２％

進一步回落至４﹒８％，而儘管３月復工復產推進、但復產仍慢，且大宗商品價格繼續下行，預

計３月ＰＰＩ通縮進一步加深，同比下降１﹒１％。此外，人行亦將公布數據及舉行發布會，市

場料３月新增人民幣貸款預計１﹒８萬億元，較２月新增９０５７億元接近翻番；Ｍ２同比增速

持平在８﹒８％。



＊港府８００億保打工仔飯碗，本地零售餐飲股走強＊



從２月底３００億元首輪防疫抗疫基金，到３月底財政預算案１２００億元逆周期派糖，港

府周三傍晚再揭盅１３７５億元的２﹒０版抗疫救市措施，令庫房總支出增至２８７５億元，看

齊本地ＧＤＰ的１０％。

具體措施方面，政府將提供總值８００億元的保就業計劃，將向合資格的僱主提供工資補貼

，但僱主必須承諾接受補貼期間不會裁員，補貼以員工工資的五成計算，工資上限１８０００元

，即最多補貼９０００元，為期６個月，預計第一期不會遲過６月發放。政府預期，保就業計劃

下１５０萬名強積金供款戶口僱員受惠，而飲食業、建造業及運輸業中的的士司機及紅色小巴司

機，擬用另一方法提供補助，料將有８０萬人受惠。至於自僱強積金供款人士，政府將一筆過向

他們批出資助，預期將有２１﹒５萬人受惠。政府亦放寬綜援的申請資產上限，增加一倍，為期

６個月，協助失業人士。

港府在今次防疫工作可謂「玩殘」不少行業，先不論勒令多個行業停業前未有與業界溝通，

最為人詬病的是政府措施朝令夕改，令業界無所適從。不過對正處於疫情嚴冬的企業而言，紓困

措施「遲到好過無到」，其利好亦帶動本地零售及餐飲股有所炒作。莎莎（００１７８）收市抽

升１３﹒９％，佐丹奴國際（００７０９）飆１０％，太興（０６８１１）漲９﹒２％，優品

３６０（０２３６０）漲７﹒２％，ＣＥＣ國際控股（００７５９）漲６﹒８％，大家樂

（００３４１）亦大升６﹒１％。

而周三才被勒令停業的美容業，個別股份走強，必瘦站（０１８３０）急升１２﹒７％，現

代美容（００９１９）亦漲５﹒７％。



＊神州租車揭股東被清倉，早前復牌隻字未提風險＊



瑞幸咖啡自曝上億財務假造醜聞，資本神話破滅震驚美股，瑞幸控制方神州系被揭早就將大

量瑞幸持股質押套現，引爆瑞幸股價連鎖式暴跌。神州租車（００６９９）上周受消息拖累，股

價暴跌後停牌，復牌時澄清公司並無持有瑞幸咖啡任何美國存託股份或其他證券，且並無參與瑞

幸咖啡的任何商業交易，集團與金融機構的業務關係及營運暫保持正常。

神州租車早前發公告稱公司營運正常，結果不認不認還須認，今日開市前公告，主要股東神

州優車全資附屬優車科技持有集團２﹒１１％權益，合共４４６６﹒６萬股，該等持股已於日前

應若干貸款人要求於市場上出售，而神州優車的實際控制人正正就是瑞幸咖啡創始人陸正耀，合

理推測陸正耀在質押爆倉後出現債務困難，被逼質低股價沽出套現。

事實上公司大股東爆倉是預料中事，但神州租車在復牌時竟無向投資者提示有關風險，其誠

信值得懷疑，而標普亦在神州租車認衰前下調信用評級調至「Ｂ－」，前景展望為負面。

神州租車現價再插水７﹒８％，報２﹒０１元，股價距離瑞幸爆雷前蒸發了５３﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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