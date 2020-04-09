【抗疫維穩】習近平：疫情和經濟形勢嚴峻，要做好長時間應對準備

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》中共中央政治局常務委員會８日召開會議，

中共中央總書記習近平主持會議指出，面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要做好較長時

間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。



＊加強陸海口岸疫情防控，加快推進生產生活秩序全面恢復＊



習近平指出，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，復工復產和經濟社會發展面臨新的困難和挑

戰。面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變

化的思想準備和工作準備。要堅持在常態化疫情防控中加快推進生產生活秩序全面恢復，抓緊解

決復工復產面臨的困難和問題，力爭把疫情造成的損失降到最低限度，確保實現決勝全面建成小

康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。

會議要求，加強陸海口岸疫情防控，加快補齊外防輸入的薄弱環節。加大對邊境城市疫情防

控人員和物資保障力度，協調解決好在衛生檢疫、防疫物資、醫護力量、隔離條件等方面遇到的

困難。要嚴格落實對所有入境人員都實施１４天集中隔離的要求，最大限度減少境外輸入關聯本

地病例。要深入開展疫情防控國際合作，積極為國際防疫合作貢獻力量。



＊中國經濟發展面臨困難加大，有能力保證糧食和農產品供給＊



會議指，當前中國經濟發展面臨的困難加大。各級黨委和政府要增強緊逼感，因地制宜、因

時制宜優化完善疫情防控舉措，千方百計創造有利於復工復產條件，不失時機暢通產業循環、市

場循環、經濟社會循環。要加大復工復產政策落實力度，加強對困難行業和中小微企業扶持。

會議要求，加強保障和改善民生工作。中國農業連年豐收，糧食儲備充裕，完全有能力保證

糧食和重要農產品供給。要抓好春季農業生產，加強糧食市場價格監測和監管，繼續做好豬肉、

果蔬等副食品生產流通組織，保障市場供應和價格基本穩定。對受疫情影響嚴重地區發放臨時生

活補貼，相關價格補貼聯動機制要及時啟動。

