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即市新聞

09/04/2020 14:41

【新冠肺炎】台灣發聲明對譚德塞言論表遺憾，蔡英文擬邀其訪台

　　《經濟通通訊社９日專訊》世界衛生組織總幹事譚德塞點名批評台灣，在過去兩三個月對他
進行人身攻擊及侮辱，說他是「黑人」甚至作出死亡恐嚇，又指台灣的外交部門清楚知道事件。
　　對此，台灣的外交部發表聲明，對譚德塞的言論表示強烈遺憾，提出最嚴正的抗議，要求立
即更正毫無依據的指控，立即澄清及道歉。
　　聲明表示，台灣當局絕無端對台灣作無鼓動民眾對世衛總幹事進行人身攻擊，更不可能發表
任何種族歧視的言論，譚德塞未經查證，出不實指控，不僅與事實不符，也對台灣及民眾造成嚴
重傷害。
　　聲明又表示，身為世衛最高負責人，譚德塞本應廣納各方的參與，呼籲他要放下政治偏見，
回歸中立與專業立場，邀請台灣參與對抗新型肺炎疫情的所有會議及機制，恢復台灣以觀察員身
分出席世界衛生大會。

＊蔡英文：強烈抗議被指控發動種族歧視＊

　　此外，台灣的蔡英文總統透過社交網站表示，對台灣被指控發動種族歧視攻擊的言論，表達
強烈抗議。台灣向來反對任何形式的歧視，台灣長年被排除在國際組織之外，比任何人都知道被
歧視和孤立是甚麼滋味。她計劃邀請譚德塞訪問台灣，感受台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立
之中，堅持走向世界、貢獻國際社會。
　　蔡英文又說，如果譚德塞能踏上台灣的土地，就能了解到台灣對防疫的努力，並且理解真正
受到不公平待遇的，其實是台灣民眾，相信只有台灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。
（ｃｔ）（ｚｚ）

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