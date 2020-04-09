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09/04/2020 08:36

【新冠肺炎】全國昨新增確診６３宗，武漢解封首日無新增病例

　　《經濟通通訊社９日專訊》據國家衛健委最新通報，４月８日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例６３宗，其中境外輸入個案佔６１宗，廣東出現２宗本土病例；新增２宗死亡病例，死
者均來自湖北；新增治癒出院病例９１宗；新增疑似病例１７宗，包括境外輸入１６宗，黑龍江
本土１宗。
　　截至４月８日，全國累計確診病例８１８６５宗，累計死亡人數３３３５人；現有確診病例
１１６０宗，其中重症１７６宗；現有疑似病例７３宗；累計治癒出院病例７７３７０宗。
　　境外輸入現有確診病例７２９宗，其中重症病例３１宗，現有疑似病例７１宗。累計確診病
例１１０３宗，累計治癒出院病例３７４宗。

＊無症狀感染新增５６人＊

　　全國昨天新增無症狀感染者５６人，其中境外輸入個案佔２８人。當日有１５宗轉為確診病
例，均為境外輸入個案。當日解除隔離３２人。目前尚在醫學觀察共有１１０４名無症狀感染者
，其中境外輸入佔３６４人。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１３８４宗，香港單日再新增２５宗至９６０宗（２６４
人出院，４人死）；澳門增１宗至４５宗（１０人出院）；台灣則維持３７６宗（６７人出院，
５人死）。

＊武漢解封首日全省無新增病例＊

　　內地新型肺炎疫情重災區的湖北武漢，昨日凌晨起正式解封，結束自１月２３日為期７６天
的「封城」。解封首日，全省無新增確診病例，全省累計確診維持６７８０３宗；武漢新增２宗
死亡病例，全省累計死亡病例３２１５宗；新增治癒出院病例４５宗，累計至６４１８７宗；現
有確診病例４０１宗，其中重症病例１３７宗。目前沒有疑似病例。（ａｃ）

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