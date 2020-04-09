【華為動向】據悉華為Ｈｉｃａｒ進入最後調試階段，有望今年推出

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒引述消息報道，支持華為Ｈｉｃａｒ的汽車車型已基本確

定，目前已進入最後調試階段，今年有望推向市場。

華為ＨｉＣａｒ生態合作伙伴已經超過３０家車廠，包括奧迪、一汽（深：０００８００）

、廣汽（０２２３８）、北汽（０１９５８）、奇瑞、江淮（滬：６００４１８）等車企已經加

入，合作車型超過１２０款。（ａｃ）

