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09/04/2020 13:31

【華為動向】據悉華為Ｈｉｃａｒ進入最後調試階段，有望今年推出

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒引述消息報道，支持華為Ｈｉｃａｒ的汽車車型已基本確
定，目前已進入最後調試階段，今年有望推向市場。
　　華為ＨｉＣａｒ生態合作伙伴已經超過３０家車廠，包括奧迪、一汽（深：０００８００）
、廣汽（０２２３８）、北汽（０１９５８）、奇瑞、江淮（滬：６００４１８）等車企已經加
入，合作車型超過１２０款。（ａｃ）

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