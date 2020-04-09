【新冠肺炎】民航局：國際貨運航班已超疫情發生前，增幅３３８％

《經濟通通訊社９日專訊》中國民用航空局舉行新聞發布會，運控中心副主任孫韶華介紹關

於疫情防控期間建立國際航空貨運審批綠色通道情況。孫韶華表示，４月６日－１２日，中外航

空公司共有國際貨運航班預先飛行計劃４４４５班，已超過疫情發生之前的１０１４班，增幅

３３８％。

他指，下一步，民航局將持續密切關注國際貨運航空發展和運行情況，並根據形勢適時對相

關政策作出調整。（ｊｔ）

