【抗疫維穩】新能源汽車購置補貼政策延長２年，將出台具體措施

《經濟通通訊社９日專訊》國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，財政部經濟建設司司長孫
光奇在介紹應對疫情影響穩定和擴大汽車消費工作情況時表示，為促進汽車消費，３月３１日召
開的國務院常務會議決定將今年年底到期的新能源汽車購置補貼和免徵車輛購置稅政策延長兩年
。
財政部將會同有關部門抓緊出台具體措施，穩定市場預期，為釋放汽車消費需求創造條件。
（ｊｔ）
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