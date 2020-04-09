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即市新聞

09/04/2020 17:14

【抗疫維穩】去年全國二手車交易同比增８％，惟仍較發達國家滯後

　　《經濟通通訊社９日專訊》國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，介紹應對疫情影響穩定和
擴大汽車消費工作情況。商務部消費促進司負責人王斌表示，隨著中國汽車保有量的持續增長，
二手車快速發展，２０１９年全國二手車交易１４９２﹒３萬輛，同比增長８％，交易額近萬億
元人民金幣。不過，受多種因素的影響，二手車市場發展還相對滯後，和發達國家相比，二手車
交易量佔保有量比重相對偏低，佔新車銷量比重相當於發達國家的三分之一左右。據此測算，二
手車交易量理論上應該接近４０００萬輛，發展空間巨大。

＊下一步或推動取消二手車的限遷政策＊

　　目前，大氣防治污染重點區域外的２５個省市均已經明確取消限遷，有關地區也取消了省內
限遷。受益於取消限遷政策，二手車市場活躍度明顯提升。２０１９年，二手車跨區轉籍的比例
比２０１５年提升了８﹒７個百分點。
　　他指出，下一步將加快修訂《二手車流通管理辦法》，會同相關部門開展幾個方面工作：一
是進一步推動落實取消二手車限遷政策，促進二手車自由流通。二是落實好二手車經銷增值稅優
惠政策，促進行業規范健康發展。三是擴大二手車出口業務，拓展市場發展空間。四是便利車輛
異地交易登記，進一步繁榮二手車市場。（ｊｔ）

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