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09/04/2020 09:42

【新冠肺炎】黑龍江綏芬河累確診８４人，正建６百張床位方艙醫院

　　《經濟通通訊社９專訊》由於近期俄羅斯飛往中國的航班大幅減少，通過陸路經綏芬河口岸
入境人數激增。黑龍江省綏芬河市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，據統計，３月２１日至４月７
日２４時，綏芬河口岸累計進境２４４３人。截止到４月７日２４時，該口岸累計確診輸入性病
例８４例、無症狀感染者１２７例。據了解，目前經綏芬河口岸入境的８４名確診病例中，大部
分是在俄的個體華商。
　　據《央視》報道，為更好的治療由境外輸入的新冠肺炎病例，４月６日，綏芬河市開始建設
方艙醫院，預計１１日完工投入使用。綏芬河市方艙醫院是在一座辦公樓的基礎上進行改建的，
一共十三層。其中三至十一層用於收治患者，預計可提供６００餘張床位。
　　值得注意的是，網傳大批中國移民正迅速被俄國遣返，擠爆黑龍江綏芬河旅館與體育館。不
過，遣返消息已被俄羅斯當局否認。中國駐俄使館則提醒中國在俄公民注意相關訊息，認真遵守
俄方防疫規定，做好自我隔離，避免長途旅行。
　　４月８日０－２４時，黑龍江新增境外輸入確診病例４０例，均為中國籍，從俄羅斯輸入；
新增境外輸入無症狀感染者２３例。黑龍江自４月４日以來，境外輸入病例陡增且均在兩位數，
三對中俄公路客運口岸均已關閉，綏芬河市周三起對所有小區實行封閉管理。（ｗｌ）

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