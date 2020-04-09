【人行操作】人行逆回購六連停，今續零投放零回籠

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今
日不開展逆回購操作。為連續第六日暫停逆回購。
公開市場今日沒有逆回購到期，今日零投放零回籠。
中信證券分析師明明表示，銀行資產負債收益不匹配的加劇，導致銀行利潤不斷承壓，為了
更好的支持實體經濟和推動ＬＰＲ改革，有必要盡快調降存款基準利率，疏通利率傳導渠道。存
款基準利率的調整可能在近期到來。（ａｃ）
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