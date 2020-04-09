【海航動向】海航集團旗下西部航空完成債券回購及付息

《經濟通通訊社９日專訊》海航控股（滬：６００２２１）持股的西部航空公告稱，公司債

「１７西航０１」最終回售金額約２﹒３６億元（人民幣．下同），回售部分的本金和利息，以

及未回售部分的利息已足額支付，債券今日起復牌。「１７西航０１」發行金額７﹒８億元，票

息６﹒２％，回售完成後剩餘金額５﹒４４億元，２０２２年４月到期。

海航控股現價無升跌，報１﹒５９元。（ｅｙ）

