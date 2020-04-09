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09/04/2020 11:34

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ擬如期發布５月份半年度指數審議結果

　　《經濟通通訊社９日專訊》國際指數公司ＭＳＣＩ表示，將在５月１２日如期發布２０２０
年５月份半年度指數審議結果，６月１日生效。除非發生極端市場狀況，ＭＳＣＩ才會在接下來
數周考慮延遲或取消該審議；因為按照ＭＳＣＩ現行監控市場所遵循的市場運行狀態，流動性以
及數據可獲取性三項原則，雖然新冠疫情擾動了市場，但全球多數股票市場運行正常，流動性充
裕，且數據質量、可獲取性均未受到疫情影響。（ｗｌ）

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