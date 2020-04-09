【抗疫維穩】民航局：大力整治不法銷售代理等倒賣國際航線機票

《經濟通通訊社９日專訊》民航局綜合司司長新聞發言人劉魯頌表示，前一階段，由於國外
疫情快速蔓延，國際航空大幅調減，歐美國際航空運輸市場價格因為供需關係出現一定幅度的上
漲，屬於正常市場行為。但是在這個過程當中，個別不法銷售代理和黃牛利用技術手段，採取虛
佔座位，再加高價格倒賣這種行為，嚴重的擾亂了中國的國際航空運輸市場秩序，嚴重侵害了旅
客的合法權益，必須大力整治。（ｗｌ）
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