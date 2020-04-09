【中概噩夢】交銀國際：愛奇藝活躍用戶數合理，維持好未來目標價

《經濟通通訊社９日專訊》沽空機構Ｗｏｌｆｐａｃｋ Ｒｅｓｅａｒｃｈ發表報告，呼籲

沽空內地影片平台巨頭、百度集團旗下的愛奇藝，報告直指愛奇藝涉嫌通過虛增付費用戶來誇大

營收，而且在ＩＰＯ之前便存在欺詐行為。

交銀國際發表報告，為愛奇藝抱打不平。沽空報告指愛奇藝錯誤地把雙重會員計入報表，把

合作夥伴的份額記作公司收入，交銀的報告則指出，愛奇藝的雙重會員收入確認記淨收入。愛奇

藝去年年報中披露平均ＤＡＵ（每日活躍用戶數量）約１﹒４億，是第三方檢測值之間的９０％

，差異不大。

報告又提出，愛奇藝遞延收入不限於會員業務，遊戲、直播、ＩＰ轉授權等業務均產生遞延

收入，這可能是遞延收入被「誇大」的實際原因；至於廣告收入多計的問題，報告認為只有１至

２家子公司數據不能證實這一點。



＊好未來輕課業務處虧損狀態＊



此外，另一隻中概股－－好未來早前公告，發現輕課員工存違法行為，輕課業務是好未來旗

下孵化的新業務線，覆蓋小學生。交銀國際根據七麥數據估算該產品全網下載量累計約１８００

萬。

交銀國際發表報告指，從收入層面看，輕課業務與好未來智慧教育及開放平台業務一起計入

其他收入中。２０２０財年，按公告的３－４％的收入影響來看，估算影響約為７－９億元人民

幣，按目前在線教育行業發展情況，估計輕課業務處於虧損狀態。若不考慮該業務，估計好未來

２０２０財年收入增速為３０－３１％，對比市場一致預期的３４﹒６％。

交銀國際將持續跟進該事件對好未來主營業務財務數據及股價的影響，暫維持目標價６６美

元。（ｅｙ）

