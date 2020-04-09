【新冠肺炎】內地加強對無症狀感染者發現、報告和管理

《經濟通通訊社９日專訊》國務院聯防聯控機制日前印發《新冠病毒無症狀感染者管理規範

》，加強對新冠病毒無症狀感染者的發現、報告和管理，對解除集中醫學觀察的無症狀感染者，

應當繼續進行１４天的醫學觀察、隨訪。

規範要求，加強對無症狀感染者的監測和發現：一是對新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察

期間的主動檢測；二是在聚集性疫情調查中的主動檢測；三是在新冠肺炎病例的傳染源追蹤過程

中對暴露人群的主動檢測；四是對部分有境內外新冠肺炎病例持續傳播地區旅居史人員的主動檢

測；五是在流行病學調查和機會性篩查中發現的相關人員。

各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當於２小時內進行網絡直報。縣級疾控機構接

到發現無症狀感染者報告後，２４小時內完成個案調查，並及時進行密切接觸者登記，將個案調

查表或調查報告及時通過傳染病報告信息管理系統進行上報。



＊無症狀感染者的密切接觸者也應當集中醫學觀察１４天＊



規範明確，無症狀感染者應當集中醫學觀察１４天。這期間出現新冠肺炎相關臨床症狀和體

征者轉為確診病例。集中醫學觀察滿１４天且連續兩次標本核酸檢測呈陰性者（採樣時間至少間

隔２４小時）可解除集中醫學觀察。無症狀感染者的密切接觸者也應當集中醫學觀察１４天。要

組織專家組對集中醫學觀察的無症狀感染者進行巡診，及時發現可能的確診病例。

規範還要求，對解除集中醫學觀察的無症狀感染者，應當繼續進行１４天的醫學觀察、隨訪

。解除集中醫學觀察後第２周和第４周要到定點醫院隨訪復診，及時了解其健康狀況。

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