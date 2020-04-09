【抗疫維穩】外匯局：銀行可先為企業辦理防疫物資特殊出口業務

《經濟通通訊社９日專訊》國家外匯管理局發布有關疫情防控特殊業務的政策解答。政策解

答顯示，疫情防控期間，有關防疫物資的特殊出口收匯業務，可參照《國家外匯管理局關於建立

外匯政策綠色通道支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》第六條：「與疫情防控有

關的其他特殊外匯業務，銀行可先行辦理，並向所在地外匯局報備。」銀行在確保交易真實性、

合法性的前提下，可先行為企業辦理，同時做好涉外收付款申報交易附言的標注和向外匯局的報

備手續。（ｗｌ）

