【ＦＯＣＵＳ】１３７５億大動作，港府猶需思持久戰

【ＦＯＣＵＳ】從２月底３００億元首輪防疫抗疫基金，到３月底財政預算案１２００億元

逆周期派糖，港府周三（８日）傍晚再揭盅１３７５億元的２﹒０版抗疫救市措施－－史無前例

大動作，令庫房總支出滾至２８７５億元，看齊本地ＧＤＰ的１０％。

細看今次措施，無論是豪擲逾８００億補貼僱主出糧力保就業，還是動用２１０億元補漏援

助１６項特定行業，都值肯定；惟若以武漢１月尾封城時，香港早已現經濟衰退、多個行業急凍

計，港府的反應實難逃「慢半拍」之嘆。鑒於今次肺疫衝擊勢遠較１７年前的ＳＡＲＳ長久深廣

，港府還需儲定彈藥、從長計議。



＊「出糧補水」吸睛，惟仍漏百萬打工仔＊



最新１３７５億元的２﹒０版抗疫救市措施主要分為４部分：（１）保就業，為僱主提供員

工薪酬５０％（上限９０００元）補貼６個月，僱主須承諾不裁；（２）支援特定行業，資助補

習社、旅行社、戲院、食肆、酒吧、健身中心、美容院等；（３）財政減負，包括港鐵下半年八

折車資、延遲繳稅３個月、放寬公共交通補貼計劃門檻、提高中小企融資擔保額上限；（４）其

他援助，如機管局向航空公司購買５０萬張機票、金管局釋放１萬億貸款空間、保監局協助保險

公司為客戶提供保費寬限期等。

其中，最吸睛當屬豪擲逾８００億，向為僱員作強積金供款的僱主提供「出糧補水」６個月

。不過，港府直認「補水」計劃僅涵蓋１５０萬名僱員，不及全港３９０萬勞動人口的半數；即

使計入向強積金計劃未完全覆蓋的飲食、建造、運輸３個行業的約８０萬人、及自僱強積金供款

人士約２１﹒５萬人提供的一筆過資助，仍有逾百萬打工仔未能受惠。



＊肺疫衝擊長久深廣，前瞻思維勿嘆慢板＊



加之港府預計「薪酬補水」料６月發放，意味一眾深陷冰河時期的企業須再苦撐一個多月

，不排除未來一月裁員自救甚至無奈執笠，耳邊早已響徹勞工市場急劇惡化警號的港府，反應實

難逃「慢半拍」之嘆。

此外，對於官方統計口徑下的１２﹒２萬失業者（截至２月底），今次１３７５億元措施幾

乎「事不關己」，大部分亦恐難受惠綜援資產上限放寬一倍的新措施，而僅能依靠儲蓄度日。

對於雪中送炭的失業援助金，拋開政府是否需萬事包攬上身的爭議，勞福局長羅致光２月時

的說法是，「如果設立一個全新的失業援助金以涵蓋所有失業人士，將會涉及大量行政程序……

估計整個工序完成都已是２０２１年，才能開始發放金額」，再證港府缺乏前瞻思維，無論是早

前「擠牙膏」封關，還是現時頭痛醫頭式抗疫。

就在周三（８日），中央政治局常委會開會指，要做好「較長時間」應對外部環境變化的思

想準備和工作準備。對香港而言，今次肺疫衝擊勢遠較１７年前的ＳＡＲＳ長久深廣，不單戴口

罩、保持社交距離等恐長期拖累零售、餐飲、旅遊業，為應對市民財富縮水、醫療體系滿負、自

由行黃金時代已逝的連鎖反應……港府還需預先儲定彈藥、從長計議。

