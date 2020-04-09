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09/04/2020 12:22

【特首薪酬】葉劉：若特首再早點帶頭減薪會更好

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥宣布與全體司局長及特首辦主任未來一年減薪
一成，行會成員亦響應減薪一年。身兼行會成員的立法會議員葉劉淑儀同意，如果林鄭再早一點
、更主動帶領主要官員減薪會更好，但政府有很多考慮，包括副局長、政治助理及其他公務員是
否需要一同減薪。
　　她認為，立法會議員同為公職人員，應一起表態，與市民共渡時艱。她知道個別議員不願意
，但她個人會減薪一成，直至９月任期完結。她會將減薪部分捐出來，暫未決定捐到甚麼機構。
（ｃｌ）

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