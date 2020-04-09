【紓困措施】零售業資助計劃已收逾７﹒９萬宗申請，將於周日截止

《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，在第一輪「防疫抗疫基金」下設立的「零售業資助計

劃」將於４月１２日（星期日）截止申請。

政府表示，計劃涵蓋向一般大眾銷售實體貨物，供個人或家庭消費或使用的商戶，而在轉售

過程中，貨物並無涉及加工改造。計劃於３月２３日起接受申請，截至今日（４月９日）上午八

時，已收到逾７﹒９萬宗申請。

申請的審批工作已於申請期內同步展開，獲批資助的商戶今日起會陸續收到經銀行過帳的資

助。所有申請審批工作預計可於５月內完成。（ｂｎ）

