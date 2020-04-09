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09/04/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３３﹒５億人幣，買建行匯控沽小米融創

　　《經濟通通訊社９日專訊》約翰霍普金斯大學數據顯示，美國確診累計增至近４０萬宗，逾
１﹒２萬人死亡，隔晚美國道指飆９３７點後，倒跌２６點收市。港股兩日飆升逾千點後，昨日
（８日）隨外圍回落。恆指低開６１點，報２４１９１，為全日高位所在，開市後跌幅隨即擴大
，上午曾挫２６５點，中午報２４０１３，挫２３９點。午後跌幅擴大，最多挫３５５點，低見
２３８９７。恆指再失二萬四，收報２３９７０，跌２８２點或１﹒１７％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３３﹒５億元人民幣，增加８２％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）、融創中國（０１９１８）。
　　主板成交９４５﹒３６億元減少２５﹒２％。其中港股通成交１７７﹒２億元，佔總成交
１８﹒７％。
　
＊北水熱情掃貨建行，吉利汽車捱沽＊

　　建行跌１﹒１１％，報６﹒２３元；但昨日（８日）重獲北水大戶芳心，淨流入６﹒３４億
元。匯控先升後跌０﹒６２％，報３９﹒９元；但仍獲北水熱情掃貨，淨流入４﹒２９億元。中
芯國際升５﹒１２％，報１３﹒９６元；北水流入２﹒８２億元。
　　吉利汽車３月份的出口量按年減少６０％至３１５２部；於中國市場之總銷量為６９８６９
部，按年減少４０％。股價跌２﹒９７％，報１１﹒１２元；昨日（８日）遭北水拋棄，淨流出
金額２﹒４１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　　６﹒３４
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　４﹒２９
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　２﹒８２
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　２﹒３８
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　２﹒１９

　　淨沽出最多港股：
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　－２﹒４１
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－２﹒０２
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒９３
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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