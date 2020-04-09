【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３３﹒５億人幣，買建行匯控沽小米融創

《經濟通通訊社９日專訊》約翰霍普金斯大學數據顯示，美國確診累計增至近４０萬宗，逾
１﹒２萬人死亡，隔晚美國道指飆９３７點後，倒跌２６點收市。港股兩日飆升逾千點後，昨日
（８日）隨外圍回落。恆指低開６１點，報２４１９１，為全日高位所在，開市後跌幅隨即擴大
，上午曾挫２６５點，中午報２４０１３，挫２３９點。午後跌幅擴大，最多挫３５５點，低見
２３８９７。恆指再失二萬四，收報２３９７０，跌２８２點或１﹒１７％。
按額度計算，北水全日淨流入３３﹒５億元人民幣，增加８２％。北水淨買入最多的個股依
次是建設銀行（００９３９）、滙豐控股（００００５）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最
多的依次是吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）、融創中國（０１９１８）。
主板成交９４５﹒３６億元減少２５﹒２％。其中港股通成交１７７﹒２億元，佔總成交
１８﹒７％。
＊北水熱情掃貨建行，吉利汽車捱沽＊
建行跌１﹒１１％，報６﹒２３元；但昨日（８日）重獲北水大戶芳心，淨流入６﹒３４億
元。匯控先升後跌０﹒６２％，報３９﹒９元；但仍獲北水熱情掃貨，淨流入４﹒２９億元。中
芯國際升５﹒１２％，報１３﹒９６元；北水流入２﹒８２億元。
吉利汽車３月份的出口量按年減少６０％至３１５２部；於中國市場之總銷量為６９８６９
部，按年減少４０％。股價跌２﹒９７％，報１１﹒１２元；昨日（８日）遭北水拋棄，淨流出
金額２﹒４１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行 （００９３９） ６﹒３４
滙豐控股 （００００５） ４﹒２９
中芯國際 （００９８１） ２﹒８２
騰訊控股 （００７００） ２﹒３８
工商銀行 （０１３９８） ２﹒１９
淨沽出最多港股：
吉利汽車 （００１７５） －２﹒４１
小米集團 （０１８１０） －２﹒０２
融創中國 （０１９１８） －０﹒９３
中興通訊 （００７６３） －０﹒５６
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（ｃａ）
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