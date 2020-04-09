《日入而息》金管局擬減發外匯基金票據，港股彈３２９點逾三周高

《今天重點》﹡金管局擬減發２００億元外匯基金票據，以確保銀行拆借活動暢順

﹡匯控及渣打高層放棄現金花紅並捐出部分薪酬；匯豐表示不會申請僱員工資

補貼，重申已暫緩裁員計劃；

﹡律政司上訴得直，《禁蒙面法》仍部分違憲

﹡本港今新增１３宗確診個案，累計９７４宗

﹡內地３月ＣＰＩ料降至５下方，新增貸１﹒８萬億翻番



《即日市況》﹡外圍造好且港府推紓困措施，港股彈３２９點收２４３００逾三周高



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒３７％，ＲＣＳ概念繼續炒起



《美元匯價》﹡歐元短期料維持１﹒０７５╱１﹒０９５上落；歐元最新報１﹒０８５９

╱６２，日圓最新報１０８﹒８４╱８６



《公司業績》﹡迅銷（０６２８８）中期少賺１１﹒９％，中期息２４０日圓；迅銷下調全

年純利預測至１０００億日圓，料全年派息持平

﹡東方證券（０３９５８）３月淨利潤按年跌２９％至２﹒３１億元人民幣

﹡晨訊科技（０２０００）首季收入按年減少３７％至１﹒３１億元

﹡樂視網首季預虧至少１﹒５億，營收規模持續縮小

﹡浙江滬杭甬（００５７６）旗下浙商證券３月淨利潤按年升１４％

﹡中州證券（０１３７５）３月份轉盈為虧，錄淨虧損３０８３﹒６萬元人幣



《公司資訊》﹡平保（０２３１８）表示匯控（００００５）取消派息對投資收益有一些影

響

﹡中駿集團（０１９６６）３月合同銷售６０﹒２億元人民幣，跌１１％

﹡合生創展（００７５４）３個月合約銷售３０﹒３億元人幣，按年跌２６％

﹡大家樂（００３４１）旗下餐廳明日恢復晚市堂食服務

﹡電訊盈科（００００８）即日起開放免費Ｎｏｗ Ｅ服務

﹡阿里（０９９８８）釘釘發布海外版跨境溝通協作工具ＤｉｎｇＴａｌｋ

Ｌｉｔｅ

﹡國聯證券（０１４５６）３月淨利９６７６萬元人民幣，按月升３６％

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下公司之苯磺酸氨氯地平片獲頒發藥品補充申請

批件

﹡環球醫療（０２６６６）附屬發不逾３﹒８億元人民幣疫情防控債

﹡大發地產（０６１１１）首季累計合同銷售金額約３０﹒３４億元人民幣

﹡康希諾生物（０６１８５）近期擬於中國展開新冠狀病毒疫苗ＩＩ期臨床試

驗

﹡瑞安房地產（００２７２）首季合約物業銷售額按年升１﹒３８倍至

２０﹒４億元人民幣

﹡周大福（０１９２９）第四季度香港及澳門同店銷售按年跌６５％

﹡佳兆業健康（００８７６）郭英成辭任董事會主席職務

﹡聖馬丁國際（００４８２）之台灣存託憑證或被要求終止上市

﹡周大福（０１９２９）２０２０財年首１１個月主要經營溢利跌７－９％

﹡寶勝國際（０３８１３）３月綜合經營收益淨額按年跌３５％至１５﹒１９

億元人民幣



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）對獨董被指控性侵養女不知情，正核實事件

﹡華電福新（００８１６）３月份總發電量按年跌５﹒７％

﹡保利置業集團（００１１９）今年首季合約銷售額按年跌２６﹒４％

﹡龍源電力（００９１６）３月發電量按年增８﹒６％，首季累升１％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）首次成立硬件實驗室，服務器自研戰略提速

﹡中國利郎（０１２３４）首季度ＬＩＬＡＮＺ產品零售額按年跌逾四成

﹡長汽（０２３３３）３月份總銷量按年跌近４２％，首季跌４７％

﹡龍湖（００９６０）３月銷售額按年升７﹒６％；首季累跌逾１４％

﹡中國油氣（００７０２）擬因疫情令配股集資告吹

﹡舜宇（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年升３２﹒４％至１﹒１４億件



《中國要聞》﹡內地３月ＣＰＩ料降至５下方，新增貸１﹒８萬億翻番

﹡５Ｇ產業公司數量十年翻１４倍，去年註冊增速超１倍

﹡內地短片網「梨視頻」獲新華網基金戰略入股

﹡南京人才新政門檻低，外地大學畢業生憑證書即可落戶

﹡大疆創新否認裁員五成，員工指市場銷售部已被裁

﹡內地特斯拉擬售長續航版Ｍｏｄｅｌ３，３５萬人幣起

﹡吉利與戴姆勒就合資品牌「耀出行」成立新公司

﹡飛人佐敦維權８年得雪，法院裁喬丹體育多款商標侵權

﹡特斯拉上海工廠開足馬力，維持年產１５萬輛目標不變

﹡報告指今年應屆生平均起薪遠低預期，企業需求降兩成

﹡３月全國鐵路發送貨物３﹒４６億噸與去年同期持平

﹡外匯交易中心表示今起新增９家債券通報價機構

﹡上海中小學準備５月６日起分批開學

﹡上海銀保監批准平安消費金融開業，註冊資本５０億

﹡滬檢察機關３７項舉措護航國際一流營商環境建設

﹡ＭＳＣＩ擬如期發布５月份半年度指數審議結果

﹡人行逆回購六連停，今續零投放零回籠

﹡民航局表示大力整治不法銷售代理等倒賣國際航線機票

﹡商務部表示汽車業已全面復工復產，市場需求穩步回升；消費券成效積極，

個別地區乘數效應１１倍；進博會參展企業超１０００家，引進藥品等題材

﹡習近平回信武漢東湖新城社區工作者：防控任務不可鬆

﹡海航集團旗下西部航空完成債券回購及付息

﹡華為舉行春季發布會，國行版Ｐ４０手機售４１８８起；據悉華為

Ｈｉｃａｒ進入最後調試階段，有望今年推出；余承東回應華為存手機庫存

問題傳聞：造謠胡扯

﹡歐盟向中台及印尼出口不鏽鋼徵收反傾銷稅

﹡工商銀行與農業農村部加強金融服務，全方位提升「三農」水平

﹡內地教育部暫停今年大陸學生赴台升學

﹡３月內地乘用車零售降幅收窄至４０﹒４％呈谷底Ｖ彈

﹡上海一季度寫字樓淨吸納量同比降五成

﹡外匯局表示銀行可先為企業辦理防疫物資特殊出口業務

﹡發改委料今年新能源汽車充電設施完成投資１００億

﹡財政部表示疫情對新能源車市場衝擊大，優惠政策助消費

﹡去年全國二手車交易同比增８％，惟仍較發達國家滯後

﹡上海一季度新房成交環比降五成，均價較上季升３％

﹡浙江省消保委約談愛奇藝、騰訊視頻等多個音視頻網站



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１８％，報１０１１９﹒４３點



《其他消息》﹡律政司上訴得直，《禁蒙面法》仍部分違憲

﹡葉劉淑儀稱若特首再早點帶頭減薪會更好

﹡差估署表示季度差餉及地租須於本月２９日或之前繳交

﹡金管局擬減發２００億元外匯基金票據，以確保銀行拆借活動暢順

﹡警察遊樂會收粉末信件，爆炸品處理課到場處理

﹡渣打旗下虛擬銀行ＭＯＸ開放服務試用予特選客戶

﹡美國批准谷歌連接台灣光纖運作，香港部分遭反對啟用

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒０４％，樓市下調未完成

﹡銀聯Ｈｕａｗｅｉ Ｐａｙ新增中銀香港及工銀亞洲為支援綁卡銀行



《紓困措施》﹡零售業資助計劃已收逾７﹒９萬宗申請，將於周日截止

﹡政府表示進一步優化ＢＵＤ專項基金及市場推廣基金

﹡羅致光稱最快６月初可申請工資補貼，難做到滴水不漏

﹡中總形容新措施為「及時雨」，冀立法會盡快通過撥款

﹡信保局推新一輪支援措施，為期一年

﹡恆生表示加快處理中小企特惠貸款預先登記申請

﹡美聯表示津貼牌費只解燃眉之急，應「撤辣」增樓市流通

﹡匯豐表示不會申請僱員工資補貼，重申已暫緩裁員計劃

﹡匯證表示新措施可緩解勞動市場壓力，惟復甦仍充滿挑戰

﹡機管局預購５０萬張機票支援航空業

﹡工總表示新措施可避免本港出現企業倒閉潮

﹡華僑永亨表示失業率惡化壓力減，長遠促使政府擴大稅基



《新冠肺炎》﹡本港今新增１３宗確診個案，累計９７４宗

﹡內地加強對無症狀感染者發現、報告和管理

﹡黑龍江綏芬河累確診８４人，正建６００張床位方艙醫院

﹡台灣發聲明對譚德塞言論表遺憾，蔡英文擬邀其訪台

﹡武商集團首季巨蝕逾２億人幣，武漢購物中心停業兩月

﹡意大利考慮月底開始逐步放寬封鎖限制措施

﹡里奇蒙聯儲行長表示疫情致經濟大衰退，反彈將視乎消費

﹡芝加哥聯儲行長表示疫情將對經濟產生持續影響

﹡美國接受中國口罩標準，包括台灣在內４企業出口獲批

﹡英國首相約翰遜病情好轉，惟工作已交外相處理

﹡譚德塞籲停止「政治化」疫情，指責台灣對其人身攻擊

﹡特朗普稱希望經濟爆炸式復甦，將取決疫情專家意見

﹡彭斯稱疾控中心已修改指引，允許部分必要工作復工

﹡必勝客粉嶺聯和墟分店員工確診，分店暫停營業

﹡民航局表示武漢復航運行平穩，最多人抵達成都、深圳；國際貨運航班已超

疫情發生前，增幅３３８％

﹡旅發局期望旅遊業可於６、７月間逐步恢復正常

﹡商務部表示紡織服裝業短期受較大衝擊，３月進出口好轉；商務部回應限制

防疫物資出口：３月起出口１０２億元

﹡匯控（００００５）及渣打（０２８８８）高層放棄現金花紅並捐出部分薪

酬

﹡楊潤雄稱目前仍以４月２４日為ＤＳＥ開考目標

﹡機管局高層本月起自願減薪兩成，為期半年

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