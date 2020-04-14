《日出而作》美股個別發展，金價觸七年高，油組俄國達成減產協議

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３３９０﹒７７ 跌３２８﹒６０點╱１﹒３９％
標普５００ ２７６１﹒６３ 跌 ２８﹒１９點╱１﹒０１％
納斯達克 ８１９２﹒４３ 升 ３８﹒８５點╱０﹒４８％
倫敦富時１００ 休市
法蘭克福ＤＡＸ 休市
巴黎ＣＡＣ４０ 休市
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒６１，歐元兌美元１﹒０９２０
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