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14/04/2020 07:46

《日出而作》美股個別發展，金價觸七年高，油組俄國達成減產協議

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２３３９０﹒７７　跌３２８﹒６０點╱１﹒３９％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７６１﹒６３　跌　２８﹒１９點╱１﹒０１％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１９２﹒４３　升　３８﹒８５點╱０﹒４８％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　休市
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　休市
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　休市
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒６１，歐元兌美元１﹒０９２０

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