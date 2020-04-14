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14/04/2020 09:18

【新股上市】ＲＩＭＢＡＣＯ今起招股，入場費約２３２３元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》馬來西亞樓宇建造承包商ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）今日
開招，股份是次發行３﹒１５億股Ｈ股，公開發售部分灼３１５０萬股，招股價範圍０﹒４０元
至０﹒４６元，每手５０００股，入場費２３２３﹒１８元。股份獨家保薦人為天泰金融。股份
預料４月１７日中午１２時截標，２７日公布招股結果，２８日於聯交所主板掛牌上市。
　　公司是一家馬來西亞樓宇建造承包商，專營工廠；及機構、商業及╱或住宅樓宇的樓宇建造
服務。公司於２０１７年至２０１９年收益分別為３﹒１９億元令吉、６５０９﹒６萬元令吉及
１﹒０１億元令吉。
　　如以招股價中位數０﹒４３元計算，公司預料集資額約為４２９０萬元令吉。當中３９﹒４
％將用作加強資本基礎，應付潛在樓宇建造項目；３１﹒２％將用作增購機器及設備，以長遠降
低的建造成本；６﹒５％將用作收購地皮及興建儲存機器及設備的倉庫；６﹒１％將用作為銀行
融資的抵押品及撥付公司往來銀行的償債基金；５﹒３％將用作擴大人力以支援業務拓展，且一
般預計可應付３年新聘員工的成本；１﹒９％將用作於吉隆坡設立代表辦事處；及９﹒６％將作
額外營運資金及其他一般企業用途。（ｆｚ）

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