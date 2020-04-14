公用、銀行股受捧，港股午後升幅擴大至２２１點報２４５２１

《經濟通通訊社１４日專訊》油組與盟友俄羅斯等達成減產協議，利好市場氣氛，港股在長

假期後表現靠穩，早上漲逾２００點創一個月高。午後，重磅股升勢擴大，公用股及本地銀行股

受捧，港股亦再度飆逾２００點，現報２４５２１升２２１點或升０﹒９１％，主板成交

６６２﹒２０億元。國企指數報９８８０，升６９點或升０﹒７１％。

長實（０１１１３）飆４﹒７３％，報４８﹒７元，繼續領漲藍籌股。公用股電能實業（０

０００６）跟隨其後，揚２﹒８７％，報５１﹒９５元；領展（００８２３）走高２﹒３％，報

６９﹒０５元。本地銀行股造好，中銀香港（０２３８８）升２﹒４８％，報２４﹒７５元；匯

控（００００５）升２﹒０７％，報４１﹒８５元。

受內地整體手機出貨量下降影響，瑞聲科技（０２０１８）跌３﹒０９％，報３９﹒２元，

為最大跌幅藍籌股，舜宇光學（０２３８２）跌１﹒７８％，報１１０﹒５元。油價並未有因油

組達成協議而大升，拖累三桶油走勢，中海油（００８８３）跌２﹒１３％，報８﹒７３元；中

石油（００８５７）跌２﹒６８％，報２﹒９元。

重磅股方面，騰訊（００７００）升１﹒０７％，報３９５﹒６元；港交所（００３８８）

漲０﹒８１％，報２４９﹒４元；友邦（０１２９９）升０﹒５６％，報７２元；中移動（００

９４１）揚１﹒３８％，報６２﹒４５元；建行（００９３９）升０﹒３２％，報６﹒２９元。

Ａ股方面，上證綜指報２８０７，升２４點或升０﹒８９％，成交１３４５﹒７３億元人民

幣。深證成份指數報１０３７７，升１５４點或升１﹒５１％，成交２３６９﹒３１億元人民幣

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表列五大升跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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長實集團（０１１１３） ４８﹒７０元 升４﹒７３％

電能實業（００００６） ５１﹒９５元 升２﹒８７％

碧桂園 （０２００７） ９﹒８４元 升２﹒５０％

中銀香港（０２３８８） ２４﹒７５元 升２﹒４８％

領展 （００８２３） ６９﹒０５元 升２﹒３０％



舜宇光學（０２３８２） １１０﹒５０元 跌１﹒７８％

中海洋 （００８８３） ８﹒７３元 跌２﹒１３％

吉利汽車（００１７５） １１﹒２２元 跌２﹒４３％

中石油 （００８５７） ２﹒９０元 跌２﹒６８％

瑞聲科技（０２０１８） ３９﹒２０元 跌３﹒０９％

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（ｙｋ）

