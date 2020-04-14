《盤後部署》港股短期內或挑戰五十天線，現時開好倉仍有機會

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數升跌不一，惟亞洲股市走勢造好，日經指數

一度升６００點，帶動港股抽高，恆指於長假期後僅輕微高開４１點，隨後向上突破，盤中高見

２４５４６點，升２４６點，重磅股匯控（００００５）及騰訊（００７００）升逾１％，帶動

大市氣氛，午後恆指維持升勢，長和系有追捧，長實（０１１１３）及電能（００００６）升

３％。最終恆指收報２４４３５點，升１３５點或升０﹒５６％，主板成交１１１４﹒５９億元

，按日升１８﹒７１％。國企指數報９８４７，升３６點或升０﹒３７％。

內地股市同樣造好，上證綜合指數報２８２７點，升４４點或升１﹒５９％；深證成分指數

報１０４７５點，升２５２點或升２﹒４７％。兩市合共成交額達５８９３﹒２８億元人民幣。



＊高盛料發達國家次季ＧＤＰ跌３５％，英國財爺料跌本國降三成＊



高盛發表研究報告指，預計發達國家今年第二季ＧＤＰ將按季跌３５％，為自２００８年創

下的最大跌幅度，高盛經濟學家Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ表示，對於何時才會經濟反彈難以料計

，因為沒人知道何時才會復工，雖然全球新增病例已經見頂，但假如立即復工就會令疫情繼續惡

化，雖然各地政府的首領已經出盡辦法，試圖讓政府補貼市民收入，保持信貸流動，但他強調歐

洲應該要做得更多，才能維護歐元的完整性，並幫助更多新興經濟國家，才能度過危機。

另一方面，英國財政大臣蘇納克預料，受到新冠疫情影響，預料今季ＧＤＰ或跌最多三成，

目前當地死亡病例不停飆升，短時期內解除限制的機會渺茫，目前用於公共服務的緊急資金達

１４０億英鎊，高於年度預算的５０億，惟有市民投訴，申請貸款時間緩慢，資金到位分布不一

。此外，據《泰晤士報》引述消息指，有傳蘇納克的團隊有機會考慮放鬆隔離措施，以恢復經濟

活動，但其他內閣大臣則表示反對，因有機會令疫情惡化。



＊港股短期內料造好，有機會挑戰５０天線＊



隨著內地疫情見頂回落，武漢解封城市，預料內地將加快復工復產，相信對股市有正面刺激

，而目前恆指日線圖顯示，１０天線有向上趨勢，並已升破２０天線（２３２４８點），預料有

一定機會再上５０天線（２５２９９點），但陽燭方面顯示有資金套線情況，因多以「槌頭」、

「陀螺」等型態展現，而１４天ＲＳＩ亦只處於５２的中間值，未見有淡軍強勢出動，投資者可

現時開小量好倉博再返反彈至二萬五，但要等待獲利盤出盡，相信仍有一定機會「食胡」。

（ｕｌ）

